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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Главный разведчик Украины отвечает на вопросы haqqin.az

анонс
16:17 269

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины подробно ответил на вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева.

По словам Буданова, в ближайшее время высока вероятность установления режима прекращения огня.

Интервью с Будановым будет представлено читателям haqqin.az в ближайшие часы.

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