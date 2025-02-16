Главный разведчик Украины отвечает на вопросы haqqin.az
16:17 269
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины подробно ответил на вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева.
По словам Буданова, в ближайшее время высока вероятность установления режима прекращения огня.
Интервью с Будановым будет представлено читателям haqqin.az в ближайшие часы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!