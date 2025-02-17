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В Америке протесты и бойкот продукции Tesla

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Действия Илона Маска в администрации Дональда Трампа привели к тому, что в США начались бойкоты продукции Tesla и акции протеста у автосалонов этой компании.

В минувшие выходные протестующие собрались у шоурумов Tesla в Вашингтоне, Питтсбурге, Миннеаполисе, Анн-Арборе (штат Мичиган) и в нескольких городах штата Калифорния. «Народ должен бойкотировать все, что связано с Tesla. Нужно сделать так, чтобы они не могли получать прибыли и при этом разрушать нашу демократию», — заявили протестующие.

Растущее недовольство в США вызвали многочисленные заявления Илона Маска об ужесточении миграционного законодательства, резком сокращении финансирования социальных программ. Кроме того, возмущение многих американцев вызвали заигрывания Илона Маска с нацистской символикой.

Протестующие в Калифорнии призвали не только к бойкоту Tesla, но и действий Илона Маска в администрации Трампа. «Когда у одного человека денег больше, чем у всего правительства, это неправильно», — заявили участники акции протеста в городе Лос-Гатос (штат Калифорния).

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