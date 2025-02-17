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Багиев, Саадов и Ко присвоили более 160 млн манатов

Инара Рафикгызы
16:41 2239

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре привлекло к ответственности гражданина Юсифа Багиева и его подельников, обвиняемых в организации азартных игр и легализации полученных от проигравших денег. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Юсиф Багиев

В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Юсиф Багиев совместно с Рамилем Саадовым и другими лицами организовал незаконную эксплуатацию своих игровых онлайн-сайтов на территории страны, получая значительные незаконные доходы. Кроме того, с 2022 года он вступил в сговор с главой ООО Paysis и ООО Pulpal Самиром Насибовым для использования электронных кошельков, зарегистрированных на физических лиц, в системах денежных переводов, принадлежащих последнему. В результате на указанные кошельки было переведено свыше 161 миллиона манатов, полученных от азартных онлайн-игр, с последующей легализацией этих средств через многочисленные карточные счета, оформленные на различных физических лиц.

В результате проверок и обысков, проведенных в ходе следствия, были изъяты важные для дела вещественные доказательства.

На основании собранных предварительных доказательств Юсифу Багиеву и Рамилю Саадову предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация крупного размера имущества, полученного преступным путем организованной группой) и 244-1.4 УК Азербайджана (организация или проведение азартных игр, особенно с получением крупных доходов), а Самиру Насибову - по статьям 193-1.3.1 и 193-1.3.1.

Юсиф Багиев был арестован по решению Бинагадинского районного суда на основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным следствием. В отношении Рамиля Саадова и Самира Насибова следственный орган избрал меру пресечения в виде контроля со стороны полиции.

В настоящее время продолжается предварительное расследование уголовного дела.

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