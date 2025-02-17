Капитан Новрузлу предстанет перед судом
17:04 1089
Начинается судебное разбирательство по еще одному эпизоду уголовного дела, взятому в отдельное производство, по факту хищения 143 миллионов манатов в Минобороны Азербайджана.
Как сообщает haqqin.az, перед судом предстанет начальник финансовой службы N-ской воинской части капитан Вахид Новрузлу.
Он был привлечен к уголовной ответственности в рамках расследования Службы государственной безопасности (СГБ). Дело будет рассмотрено в Бакинском военном суде.
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