Капитан Новрузлу предстанет перед судом

Начинается судебное разбирательство по еще одному эпизоду уголовного дела, взятому в отдельное производство, по факту хищения 143 миллионов манатов в Минобороны Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, перед судом предстанет начальник финансовой службы N-ской воинской части капитан Вахид Новрузлу.

Он был привлечен к уголовной ответственности в рамках расследования Службы государственной безопасности (СГБ). Дело будет рассмотрено в Бакинском военном суде.