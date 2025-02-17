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Зеленский едет к Эрдогану для обсуждений

17:12 1968

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский обсудят во вторник в Турции прекращение войны в Украине, сообщает администрация турецкого лидера.

14 февраля Зеленский, выступая перед журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, объявил, что проведет в Турции три отдельные встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Хотя подробности содержания переговоров не разглашаются, ожидается, что сотрудничество между Украиной и Турцией будет углубляться, и будут обсуждаться региональные вопросы.

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