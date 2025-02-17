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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Зеленский надеется, что Китай сможет остановить Путина

17:45 883

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай может принять участие в мирных переговорах, но подчеркнул, что за столом переговоров должны быть только те страны, которые готовы взять на себя ответственность за гарантии безопасности, помощь Украине и прекращение российской агрессии.

Зеленскому задали вопрос, готов ли он рассматривать КНР как участника мирного процесса.

«Мы же всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готовы взять на себя ответственность как гарантий безопасности, так и помощи, так и остановки Путина, так и инвестирования в восстановление Украины», - сказал украинский лидер.

Зеленский также отметил, что Китай начал проявлять заинтересованность в давлении на лидера РФ Владимира Путина, чтобы заставить его прекратить войну.

Он напомнил о встрече между министром иностранных дел Украины Андрея Сибиги и его китайским коллегой Ван И, в которой также принимал участие глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Важно нам говорить с руководителями Китая, способствовать давлению на Путина, чтобы он закончил войну. Мы видим, мне кажется, впервые заинтересованность Китая», – подчеркнул Зеленский.

Также украинский лидер подчеркнул важность привлечения стран Глобального Юга к давлению на Россию: «Мы не можем быть против того, когда страны, особенно страны Глобального Юга, заинтересованы в том, чтобы помогать Украине и давить на Россию закончить войну. Поэтому я считаю, что это важная встреча. За этой встречей может быть продолжен диалог на другом уровне».

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