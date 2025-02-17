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Спустя 13 лет: Азербайджан возобновляет работу посольства в Сирии

17:44 562

После 13-летнего перерыва Азербайджан возобновил деятельность своего посольства в Дамаске, сообщает МИД Азербайджана.

«Азербайджанская Республика после 13-летнего перерыва возобновила деятельность своего посольства в столице Сирии Дамаске. С этой целью временный поверенный посольства уже командирован в Дамаск и приступил к работе.

Азербайджанская Республика, основываясь на принципах международного права, поддерживает установление прочного мира и стабильности в Сирии. В этот важный период, когда отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Сирией вступают в качественно новый этап и появляются новые возможности для развития партнерства в политической, экономической, культурной и других сферах, наше посольство будет поддерживать развитие наших двусторонних связей в тесном сотрудничестве с сирийским переходным правительством», - говорится в пресс-релизе МИД Азербайджана.

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