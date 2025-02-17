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Лидер Китая созвал крупных бизнесменов и дал им обещание

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Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник председательствовал на встрече с соучредителем Alibaba Джеком Ма и другими видными предпринимателями, что стало сигналом о поддержке Пекином долгое время маргинализированного частного сектора, который теперь считается ключом к возрождению второй по величине экономики мира.

Лидер Китая призвал собравшихся основателей и генеральных директоров сохранять дух соперничества и уверенность в будущем страны, подчеркнув, что трудности, с которыми они столкнулись, являются «временными».

Си Цзиньпин пообещал отменить необоснованные сборы или штрафы против частных фирм и выровнять конкурентное игровое поле — распространенная жалоба предпринимателей в системе, где доминирует государство.

В понедельник парламент Китая заявил, что пересмотрит законы, направленные на развитие частной экономики.

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