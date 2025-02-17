USD 1.7000
EUR 1.7844
RUB 1.8611
Подписаться на уведомления
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Десятки умерли от поддельного алкоголя в Анкаре

18:01 573

Число жертв употребления контрафактного алкоголя в Анкаре выросло до 54. Телеканал CNN Türk сообщает, что еще 40 человек остаются в реанимации в больницах города.

В начале февраля губернатор провинции Анкара Васип Шахин заявлял, что в столичном регионе были зафиксированы 33 летальных исхода.

Генпрокуратура Анкары продолжает расследование по факту гибели людей и продажи поддельного алкоголя. К делу приобщены дополнительные токсикологические отчеты Института судебной медицины. Всего в рамках расследования на данный момент были арестованы 28 человек, 25 из них на время следствия отпущены под судебный контроль.

В середине января турецкие СМИ сообщили, что в медучреждения Стамбула после употребления поддельного алкоголя обратились порядка 90 человек, у них было выявлено отравление метанолом. По подозрению в изготовлении и продаже поддельного алкоголя задержаны 15 человек, четверо из них по решению суда арестованы. Решением властей Стамбула в городе закрыты и лишены лицензий за продажу фальшивого алкоголя свыше 60 учреждений.

Али Асадов в Иране
Али Асадов в Иране
18:47 35
ЦАХАЛ покинет Ливан в течение 24 часов
ЦАХАЛ покинет Ливан в течение 24 часов
18:31 302
США могут вывести своих военных из Балтики по требованию России
США могут вывести своих военных из Балтики по требованию России Financial Times
18:12 875
Спустя 13 лет: Азербайджан возобновляет работу посольства в Сирии
Спустя 13 лет: Азербайджан возобновляет работу посольства в Сирии
17:44 566
Зеленский отказался признавать переговоры США и России
Зеленский отказался признавать переговоры США и России новость дополнена
16:14 3894
Зеленский надеется, что Китай сможет остановить Путина
Зеленский надеется, что Китай сможет остановить Путина
17:45 889
Азер Гасымов больше не пресс-секретарь президента Азербайджана
Азер Гасымов больше не пресс-секретарь президента Азербайджана
17:30 2089
Зеленский едет к Эрдогану для обсуждений
Зеленский едет к Эрдогану для обсуждений
17:12 1975
Багиев, Саадов и Ко присвоили более 160 млн манатов
Багиев, Саадов и Ко присвоили более 160 млн манатов
16:41 2247
Между США и ЕС зреет раскол. А Лавров угрожает Западу
Между США и ЕС зреет раскол. А Лавров угрожает Западу обновлено 15:53
15:53 5148
Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса
Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса наша корреспонденция; все еще актуально
02:06 10048

ЭТО ВАЖНО

Али Асадов в Иране
Али Асадов в Иране
18:47 35
ЦАХАЛ покинет Ливан в течение 24 часов
ЦАХАЛ покинет Ливан в течение 24 часов
18:31 302
США могут вывести своих военных из Балтики по требованию России
США могут вывести своих военных из Балтики по требованию России Financial Times
18:12 875
Спустя 13 лет: Азербайджан возобновляет работу посольства в Сирии
Спустя 13 лет: Азербайджан возобновляет работу посольства в Сирии
17:44 566
Зеленский отказался признавать переговоры США и России
Зеленский отказался признавать переговоры США и России новость дополнена
16:14 3894
Зеленский надеется, что Китай сможет остановить Путина
Зеленский надеется, что Китай сможет остановить Путина
17:45 889
Азер Гасымов больше не пресс-секретарь президента Азербайджана
Азер Гасымов больше не пресс-секретарь президента Азербайджана
17:30 2089
Зеленский едет к Эрдогану для обсуждений
Зеленский едет к Эрдогану для обсуждений
17:12 1975
Багиев, Саадов и Ко присвоили более 160 млн манатов
Багиев, Саадов и Ко присвоили более 160 млн манатов
16:41 2247
Между США и ЕС зреет раскол. А Лавров угрожает Западу
Между США и ЕС зреет раскол. А Лавров угрожает Западу обновлено 15:53
15:53 5148
Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса
Россия и Азербайджан: прагматизм на фоне кризиса наша корреспонденция; все еще актуально
02:06 10048
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться