Али Асадов в Иране
17 февраля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов совершил рабочий визит в Исламскую Республику Иран. Об этом сообщили в Кабинете министров.
В тегеранском аэропорту А.Асадова встретили министр дорог и городского развития Ирана, сопредседатель Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран Фарзана Садек и другие официальные лица.
В рамках визита премьер-министр А.Асадов примет участие в III Каспийском экономическом форуме.