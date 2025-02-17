USD 1.7000
EUR 1.7844
RUB 1.8611
Подписаться на уведомления
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Али Асадов в Иране

18:47 1408

17 февраля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов совершил рабочий визит в Исламскую Республику Иран. Об этом сообщили в Кабинете министров.

В тегеранском аэропорту А.Асадова встретили министр дорог и городского развития Ирана, сопредседатель Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран Фарзана Садек и другие официальные лица.

В рамках визита премьер-министр А.Асадов примет участие в III Каспийском экономическом форуме.

В Париже стартовал экстренный саммит по Украине
В Париже стартовал экстренный саммит по Украине
20:45 421
Небензя: Украина безвозвратно потеряла "ДНР", "ЛНР", Херсонскую и Запорожскую области
Небензя: Украина безвозвратно потеряла "ДНР", "ЛНР", Херсонскую и Запорожскую области
20:23 975
Ованнисян найден мертвым
Ованнисян найден мертвым
19:59 2070
Европа может отправить 30 тысяч военных в Украину, но...
Европа может отправить 30 тысяч военных в Украину, но...
19:56 1298
Вашингтон шантажировал Киев
Вашингтон шантажировал Киев украинские СМИ
19:12 2550
Али Асадов в Иране
Али Асадов в Иране
18:47 1409
ЦАХАЛ покинет Ливан в течение 24 часов
ЦАХАЛ покинет Ливан в течение 24 часов
18:31 1514
США могут вывести своих военных из Балтики по требованию России
США могут вывести своих военных из Балтики по требованию России Financial Times
18:12 2782
Спустя 13 лет: Азербайджан возобновляет работу посольства в Сирии
Спустя 13 лет: Азербайджан возобновляет работу посольства в Сирии
17:44 1248
Зеленский отказался признавать переговоры США и России
Зеленский отказался признавать переговоры США и России новость дополнена
16:14 5503
Зеленский надеется, что Китай сможет остановить Путина
Зеленский надеется, что Китай сможет остановить Путина
17:45 1901

ЭТО ВАЖНО

В Париже стартовал экстренный саммит по Украине
В Париже стартовал экстренный саммит по Украине
20:45 421
Небензя: Украина безвозвратно потеряла "ДНР", "ЛНР", Херсонскую и Запорожскую области
Небензя: Украина безвозвратно потеряла "ДНР", "ЛНР", Херсонскую и Запорожскую области
20:23 975
Ованнисян найден мертвым
Ованнисян найден мертвым
19:59 2070
Европа может отправить 30 тысяч военных в Украину, но...
Европа может отправить 30 тысяч военных в Украину, но...
19:56 1298
Вашингтон шантажировал Киев
Вашингтон шантажировал Киев украинские СМИ
19:12 2550
Али Асадов в Иране
Али Асадов в Иране
18:47 1409
ЦАХАЛ покинет Ливан в течение 24 часов
ЦАХАЛ покинет Ливан в течение 24 часов
18:31 1514
США могут вывести своих военных из Балтики по требованию России
США могут вывести своих военных из Балтики по требованию России Financial Times
18:12 2782
Спустя 13 лет: Азербайджан возобновляет работу посольства в Сирии
Спустя 13 лет: Азербайджан возобновляет работу посольства в Сирии
17:44 1248
Зеленский отказался признавать переговоры США и России
Зеленский отказался признавать переговоры США и России новость дополнена
16:14 5503
Зеленский надеется, что Китай сможет остановить Путина
Зеленский надеется, что Китай сможет остановить Путина
17:45 1901
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться