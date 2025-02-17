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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Президента Аргентины заподозрили в мошенничестве

18:58 1130

Более 100 исков подано против президента Аргентины Хавьера Милея из-за продвижения им в соцсетях схемы с криптовалютой, предположительно, мошеннической, сообщила газета Clarin.

В исках главу государства обвиняют в мошенничестве, ведении деятельности, несовместимой с должностью госслужащего, преступном сговоре и других преступлениях. При жеребьевке для рассмотрения исков были назначены прокурор Эдуардо Тайано и судья Мария Сервини.

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Европа может отправить 30 тысяч военных в Украину, но...
Европа может отправить 30 тысяч военных в Украину, но...
19:56 1300
Вашингтон шантажировал Киев
Вашингтон шантажировал Киев украинские СМИ
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Али Асадов в Иране
Али Асадов в Иране
18:47 1410
ЦАХАЛ покинет Ливан в течение 24 часов
ЦАХАЛ покинет Ливан в течение 24 часов
18:31 1515
США могут вывести своих военных из Балтики по требованию России
США могут вывести своих военных из Балтики по требованию России Financial Times
18:12 2783
Спустя 13 лет: Азербайджан возобновляет работу посольства в Сирии
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17:44 1248
Зеленский отказался признавать переговоры США и России
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