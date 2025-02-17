Президента Аргентины заподозрили в мошенничестве
18:58 1130
Более 100 исков подано против президента Аргентины Хавьера Милея из-за продвижения им в соцсетях схемы с криптовалютой, предположительно, мошеннической, сообщила газета Clarin.
В исках главу государства обвиняют в мошенничестве, ведении деятельности, несовместимой с должностью госслужащего, преступном сговоре и других преступлениях. При жеребьевке для рассмотрения исков были назначены прокурор Эдуардо Тайано и судья Мария Сервини.
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