Вашингтон шантажировал Киев

США в Мюнхене шантажировали Украину: или Киев подписывает соглашение о полезных ископаемых - или встречи с американским вице-президентом Вэнсом не будет, утверждает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источники.

"На самом деле США не были готовы менять условия. По словам одного из источников, после того как Украина в поисках компромисса передала американцам доработанный вариант соглашения, те в ответ отменили все ключевые правки и, по сути, поставили Украину перед условием - или подписываете то, что мы дали, или ничего, а встреча с Вэнсом возможна только "в пакете" с подписанием", - говорится в публикации.