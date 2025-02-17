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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Зеленский хочет отбить Запорожскую АЭС

19:38 1396

Запорожская АЭС должна стать частью гарантий безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Абу-Даби.

"Это - важные условия. Сегодня станция не работает. Она и не будет работать, без нас это просто невозможно. А мы будем производить электроэнергию для наших потребителей и продавать в Европу", - отметил лидер Украины.

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Европа может отправить 30 тысяч военных в Украину, но...
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Вашингтон шантажировал Киев
Вашингтон шантажировал Киев украинские СМИ
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Али Асадов в Иране
Али Асадов в Иране
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ЦАХАЛ покинет Ливан в течение 24 часов
ЦАХАЛ покинет Ливан в течение 24 часов
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США могут вывести своих военных из Балтики по требованию России
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Спустя 13 лет: Азербайджан возобновляет работу посольства в Сирии
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Зеленский отказался признавать переговоры США и России
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