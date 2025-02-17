Зеленский хочет отбить Запорожскую АЭС
19:38 1396
Запорожская АЭС должна стать частью гарантий безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Абу-Даби.
"Это - важные условия. Сегодня станция не работает. Она и не будет работать, без нас это просто невозможно. А мы будем производить электроэнергию для наших потребителей и продавать в Европу", - отметил лидер Украины.
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