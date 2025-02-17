Европа может отправить 30 тысяч военных в Украину, но...

Европа рассматривает вариант развернуть на территории Украины 25-30 тысяч военных, но они не будут на линии соприкосновения. Об этом пишет The Washington Post.

Последняя версия европейского плана предполагает создание сил "гарантирования безопасности" или "сдерживания", состоящих из нескольких бригад, возможно, от 25 000 до 30 000 человек, которые не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы выступить как демонстрация силы, если российские войска возобновят войну, отмечается в материале.



Подчеркивается, что эти войска могут быть поддержаны дополнительными силами за пределами Украины, на случай, если потребуется быстро нарастить мощь и переместиться.