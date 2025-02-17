Небензя: Украина безвозвратно потеряла "ДНР", "ЛНР", Херсонскую и Запорожскую области

Постпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя заявил о появлении шансов, что горячая фаза войны в Украине может вскоре закончиться.

При этом он заявляет, что "Украина безвозвратно потеряла "ДНР", "ЛНР", Херсонскую и Запорожскую области". Напомним, что сейчас РФ не контролирует полностью территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, однако Путин в июне прошлого года выдвинул условие передачи РФ всей территории этих четырех областей в качестве условия прекращения огня.

Также Небензя заявил, что "реализацией новых договоренностей по Украине должна заниматься та власть в Киеве, которая появится по итогам демократических выборов". И высказался против участия стран Европы в переговорах, так как они, по заявлению Небензи, абсолютно недоговороспособны.

"Будущая Украина должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы", - добавил он.