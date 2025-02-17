Китайского чиновника приговорили к казни за коррупцию

Китайский суд вынес приговор бывшему главе партийной группы постоянного комитета собрания народных представителей провинции Цзянсу Лю Ханьдуну. Он приговорен к казни по обвинению во взяточничестве. Как сообщает Центральное телевидение Китая, он присвоил себе имущество стоимостью около $34 млн.

Приговор вынесен с отсрочкой на два года, так как чиновник признал вину, рассказал детали преступлений и помог вернуть похищенные средства. Лю Ханьдуна пожизненно лишили политических прав. Незаконно полученные активы переданы государству.

Как установило следствие, с 1999 по 2023 год он использовал свою должность для оказания услуг третьим лицам в вопросах землевладения за взятки. Действия бывшего чиновника оценили как «значительный ущерб интересам государства и народа».