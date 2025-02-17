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Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

В Париже стартовал экстренный саммит по Украине

20:45 448

В Париже стартовал экстренный саммит по вопросам безопасности Украины и Европы.

На мероприятие прибыли главы правительств Германии, Британии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также президент Европейского совета, президент Еврокомиссии и генсек НАТО.

Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Макрон перед началом встречи провел телефонный разговор с президентом США Трампом.

В Париже стартовал экстренный саммит по Украине
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Европа может отправить 30 тысяч военных в Украину, но...
Европа может отправить 30 тысяч военных в Украину, но...
19:56 1311
Вашингтон шантажировал Киев
Вашингтон шантажировал Киев украинские СМИ
19:12 2564
Али Асадов в Иране
Али Асадов в Иране
18:47 1419
ЦАХАЛ покинет Ливан в течение 24 часов
ЦАХАЛ покинет Ливан в течение 24 часов
18:31 1522
США могут вывести своих военных из Балтики по требованию России
США могут вывести своих военных из Балтики по требованию России Financial Times
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