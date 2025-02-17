В Париже стартовал экстренный саммит по Украине
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В Париже стартовал экстренный саммит по вопросам безопасности Украины и Европы.
На мероприятие прибыли главы правительств Германии, Британии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также президент Европейского совета, президент Еврокомиссии и генсек НАТО.
Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Макрон перед началом встречи провел телефонный разговор с президентом США Трампом.
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