Германия передает Украине новую крупную партию вооружения
21:11 1790
Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, сообщило правительство страны.
Заявлено, что в пакет войдут боеприпасы и ракеты разных типов, одна гаубица Zuzana 2, БПЛА, два танка для разминирования и стрелковое оружие.
В него вошли:
- 56 машин MRAP;
- боеприпасы для танков Leopard и БМП Marder;
- 41 тыс. боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard;
- ракеты для ЗРК IRIS-T SLM и SLS;
- четыре колесные гаубицы Zuzana (проект совместно финансируется Данией и Норвегией);
- 50 тыс. снарядов калибра 155 мм;
- 2 тыс. снарядов калибра 122 мм;
- 300 дронов HF-1;
- 51 дрон Vector с запчастями;
- 245 дронов RQ-35 Heidrun;
- 29 дронов Songbird;
- 4 дронов Hornet XR;
- два танка для разминирования Wisent 1 с запчастями;
- 16 тралов для разминирования;
- 645 лазерных дальномеров;
- восемь пограничных транспортных средств;
- 74 тыс. патронов калибра 40 мм;
- 100 пулеметов MG5;
- 2915 штурмовых винтовок HK 416;
- 900 штурмовых винтовок MK 556;
- 64 высокоточные винтовки HLR 338 с боезапасом 314 тыс. патронов;
- 150 винтовок CR 308;
- 73 автомата АК-47 и другое.
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