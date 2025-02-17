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Германия передает Украине новую крупную партию вооружения

21:11 1790

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, сообщило правительство страны.

Заявлено, что в пакет войдут боеприпасы и ракеты разных типов, одна гаубица Zuzana 2, БПЛА, два танка для разминирования и стрелковое оружие.

В него вошли:

  • 56 машин MRAP;
  • боеприпасы для танков Leopard и БМП Marder;
  • 41 тыс. боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard;
  • ракеты для ЗРК IRIS-T SLM и SLS;
  • четыре колесные гаубицы Zuzana (проект совместно финансируется Данией и Норвегией);
  • 50 тыс. снарядов калибра 155 мм;
  • 2 тыс. снарядов калибра 122 мм;
  • 300 дронов HF-1;
  • 51 дрон Vector с запчастями;
  • 245 дронов RQ-35 Heidrun;
  • 29 дронов Songbird;
  • 4 дронов Hornet XR;
  • два танка для разминирования Wisent 1 с запчастями;
  • 16 тралов для разминирования;
  • 645 лазерных дальномеров;
  • восемь пограничных транспортных средств;
  • 74 тыс. патронов калибра 40 мм;
  • 100 пулеметов MG5;
  • 2915 штурмовых винтовок HK 416;
  • 900 штурмовых винтовок MK 556;
  • 64 высокоточные винтовки HLR 338 с боезапасом 314 тыс. патронов;
  • 150 винтовок CR 308;
  • 73 автомата АК-47 и другое.
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