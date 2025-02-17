Европейцы придут в Украину, когда там будет мир и благодать

В Украине не будет европейских войск, пока идет война. Об этом заявил находящийся с визитом в Париже канцлер Германии Олаф Шольц.

«Для меня вполне понятно, что в центре внимания должна быть сильная украинская армия, даже в мирное время. Это будет главной задачей для Европы, США и международных союзников. И сейчас понятно: пока идет война, о европейских войсках в Украине не будет и речи. И вопросы, которые потом придется обсуждать по архитектуре безопасности, будут обсуждаться, когда придет время», – сказал канцлер Германии.