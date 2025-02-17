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Никто не навяжет Украине мирное соглашение

заверил представитель Трампа
21:38 1507

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог настоял на том, что никто не навяжет президенту Украины Владимиру Зеленскому мирное соглашение, пишет The Guardian.

США выслушают "вопросы для обсуждения" от всех, сказал он, добавив, что их работа — содействовать гарантиям безопасности для Украины.

Поездка в Украину все еще находится на стадии завершения, заявил он, отметив, что встретится с Владимиром Зеленским.

Ранее президент Украины сказал телеканалу NBC News, что он "никогда не примет никаких решений" между США и Россией без участия Украины.

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