Переговоры о завершении войны: какие последствия может иметь сделка Трампа

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что хочет "заключить сделку" для прекращения войны в Украине. Его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и ожидаемая на этой неделе встреча американских и российских официальных лиц в Саудовской Аравии породили надежды на то, что завершение боевых действий уже близко. В The New York Times выяснили, к чему могут привести переговоры по Украине, и кто будет в них участвовать. Отмечается, что сейчас у Украины мало возможностей обратить вспять недавние успехи оккупантов на поле боя. Поэтому, вероятнее всего, сделка будет предусматривать территориальные уступки в пользу России. Также в издании считают, что Путин будет настаивать на жесткой сделке.

В издании подчеркнули, что у РФ есть и свои стимулы для заключения сделки. В частности, проблемы в экономике, включая риск огромной инфляции на фоне огромных расходов на войну. Также подписание мирного соглашения может открыть Москве путь к ослаблению западных санкций. В любом случае переговоры будут чрезвычайно сложными, уверены в издании. Путин может вести переговоры недобросовестно, а Европа и Украина опасаются, что Трамп захочет заключить сделку с Кремлем через их головы. В издании напомнили, что предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом стремилась к дипломатической изоляции России и заявляла, что любые переговоры о судьбе Украины должны вестись только с участием украинцев. Трамп же отошел от этого подхода, когда обсуждал войну в Украине с Путиным во время их телефонного разговора, а затем пообещал "проинформировать" об этом диалоге президента Украины Владимира Зеленского.