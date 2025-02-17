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Z-блогеры возмущены: Безумные деды заставили водрузить Знамена Победы и пойти в лобовую

17 февраля 2025, 23:07 2306

Неудачная атака российских танков под красными знаменами в Курской области, о чем мы писали вчера, вызвала негодование в провоенных российских соцсетях. ВВС собрало реакцию z-блогеров.

Кадры разгрома российской бронетанковой колонны в районе поселка Никольский к северу от оккупированной ВСУ Суджи появились в соцсетях в воскресенье, 16 февраля.

«Сейчас просто ****** под Никольским творится. 155-я [бригада] колонной, ***, под красными флагами, как на параде пошла в лоб на рой ******* [украинских] дронов по заминированной дороге!!! Вы не протирайте глаза, мы все правильно написали — именно под красными флагами Победы и именно по минированной дороге», — пишет в телеграме «Северный канал».

На записи видно, как российские танки и бронетранспортеры с противодронными сетками движутся по заснеженному полю, подрываясь один за другим.

«Вначале скептически воспринял вот это сообщение. Затем уточнил у знакомых с мест, и все подтвердили. Действительно, безумные деды заставили водрузить Знамена Победы на технику, после чего отправили колонну прямо на минное поле под удары тысяч FPV-дронов в Курской области», — сообщил Z-блогер Alex Parker Returns.

«Часть машин была подбита, и десант вынужденно спешился, отойдя обратно. Уцелевшая же часть колонны прошла чуть дальше, но им в итоге также не удалось значительно углубиться, и техника была потеряна», — признает телеграм-канал «Военный осведомитель».

По данным z-блогеров, российской танковой атаке предшествовала северокорейская пехотная.

Согласно телеграм-каналу «Северный канал», план, возможно, состоял в том, «чтобы атаковать двумя волнами с паузой»: первая волна должна была вымотать украинскую оборону, а второй колонне 155-й бригады, по-видимому, было поручено пробить брешь с использованием северокорейских военных.

На кадрах видео заметно, как вместе с российской бронетехникой на снегу несет потери пехота.

И это далеко не первый подобный случай.

«Пару месяцев назад 810-я [бригада] точно так же поехала на мины под Погребками. Ну неужели те потери ничему никого не научили?» — возмущается «Северный канал».

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