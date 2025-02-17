Z-блогеры возмущены: Безумные деды заставили водрузить Знамена Победы и пойти в лобовую

Неудачная атака российских танков под красными знаменами в Курской области, о чем мы писали вчера, вызвала негодование в провоенных российских соцсетях. ВВС собрало реакцию z-блогеров. Кадры разгрома российской бронетанковой колонны в районе поселка Никольский к северу от оккупированной ВСУ Суджи появились в соцсетях в воскресенье, 16 февраля. «Сейчас просто ****** под Никольским творится. 155-я [бригада] колонной, ***, под красными флагами, как на параде пошла в лоб на рой ******* [украинских] дронов по заминированной дороге!!! Вы не протирайте глаза, мы все правильно написали — именно под красными флагами Победы и именно по минированной дороге», — пишет в телеграме «Северный канал».

На записи видно, как российские танки и бронетранспортеры с противодронными сетками движутся по заснеженному полю, подрываясь один за другим. «Вначале скептически воспринял вот это сообщение. Затем уточнил у знакомых с мест, и все подтвердили. Действительно, безумные деды заставили водрузить Знамена Победы на технику, после чего отправили колонну прямо на минное поле под удары тысяч FPV-дронов в Курской области», — сообщил Z-блогер Alex Parker Returns. «Часть машин была подбита, и десант вынужденно спешился, отойдя обратно. Уцелевшая же часть колонны прошла чуть дальше, но им в итоге также не удалось значительно углубиться, и техника была потеряна», — признает телеграм-канал «Военный осведомитель».