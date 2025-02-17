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Колумбийцы приехали за Байрактарами

17 февраля 2025, 23:38 680

Согласно сообщениям в колумбийской прессе, Богота заинтересована в дистанционно управляемых летательных аппаратах с достаточной высотой полета и автономными функциями и стремится усилить инвентарь колумбийских ВВС в этом контексте.

С этой целью делегация старших офицеров ВВС Колумбии посетит Турцию, чтобы получить подробную информацию о характеристиках Bayraktar TB3, пишет "Анадолу".

Bayraktar TB3 - первый в истории мировой авиации БПЛА, способный садиться и взлетать с корабля с короткой взлетно-посадочной полосой, с полной точностью поразил цель в ходе первых испытаний, проведенных в январе с использованием боеприпасов MAM-T компании ROKETSAN.

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB3 разработки компании Baykar 19 ноября 2024 года успешно взлетел с короткой взлетно-посадочной полосы TCG Anadolu с наклонной рампой в 12 градусов.

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