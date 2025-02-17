Колумбийцы приехали за Байрактарами

Согласно сообщениям в колумбийской прессе, Богота заинтересована в дистанционно управляемых летательных аппаратах с достаточной высотой полета и автономными функциями и стремится усилить инвентарь колумбийских ВВС в этом контексте.

С этой целью делегация старших офицеров ВВС Колумбии посетит Турцию, чтобы получить подробную информацию о характеристиках Bayraktar TB3, пишет "Анадолу".