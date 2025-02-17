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США превращаются в Туркменистан: День рождения Трампа хотят сделать праздником

17 февраля 2025, 23:55 1023

Республиканцы предлагают признать день рождения Трампа федеральным праздником. Конгрессмены от Республиканской партии спешат доказать делом свою лояльность президенту Трампу. 

Член Палаты представителей США Клаудия Тенни решила не отставать от своего коллеги Эддисона Макдауэлла, представившего законопроект о переименовании международного аэропорта имени Даллеса в честь президента Дональда Трампа, и предложила объявить новый государственный праздник по случаю дня рождения Дональда Трампа. Законопроект указан как HR 1395 на официальном сайте Конгресса США.

Тенни предлагает, чтобы День флага США – который отмечается 14 июня и совпадает с днем рождения Трампа – назывался «Днем рождения президента Дональда Трампа и флага». Свою инициативу она объяснила тем, что «ни один президент не был более важным» для современной истории США, чем Дональд Трамп. Попутно она сравнила Трампа с Вашингтоном, напомнив, что в США уже есть федеральный праздник в честь другого президента – Джорджа Вашингтона (День рождения Вашингтона чаще называют Днем президентов).

«Определив День рождения Трампа и флага федеральным праздником, мы сможем гарантировать, что вклад президента Трампа в американское величие и важность американского флага будут навсегда закреплены в законе», – заявила политик.

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