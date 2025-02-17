USD 1.7000
EUR 1.7844
RUB 1.8611
Подписаться на уведомления
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Новость дня
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену

Зеленский в Турции

видео
00:00 1201

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в турецкой Анкаре. Об этом сообщило агентство «Анадолу».

«Самолет, перевозивший Зеленского и украинскую делегацию, приземлился в международном аэропорту Эсенбога в 21:08 (22:08 по Баку - ред.)», - отмечается в информации.

Согласно сведениям, планируется встреча украинского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Президентском дворце.

Украинские СМИ отмечают, что на повестке – вопросы обмена пленными и продовольственной безопасности.

В Киеве сильные взрывы
В Киеве сильные взрывы видео
00:49 281
Зеленский критикует США: Они хотят угодить Путину
Зеленский критикует США: Они хотят угодить Путину
00:37 494
Авиакатастрофа в Торонто
Авиакатастрофа в Торонто видео
00:23 1036
Россия расторгла соглашение с Украиной
Россия расторгла соглашение с Украиной
00:16 1263
Условия Трампа Украине: хуже наложенных на Германию репараций
Условия Трампа Украине: хуже наложенных на Германию репараций обновлено
17 февраля 2025, 22:45 7109
Зеленский в Турции
Зеленский в Турции видео
00:00 1202
Трамп говорит с Путиным. А побеждает Саудовская Аравия
Трамп говорит с Путиным. А побеждает Саудовская Аравия наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2025, 13:53 4957
США превращаются в Туркменистан: День рождения Трампа хотят сделать праздником
США превращаются в Туркменистан: День рождения Трампа хотят сделать праздником
17 февраля 2025, 23:55 1025
Z-блогеры возмущены: Безумные деды заставили водрузить Знамена Победы и пойти в лобовую
Z-блогеры возмущены: Безумные деды заставили водрузить Знамена Победы и пойти в лобовую
17 февраля 2025, 23:07 2311
Российская пропаганда уже обвиняет пилотов за сбитый самолет AZAL
Российская пропаганда уже обвиняет пилотов за сбитый самолет AZAL
17 февраля 2025, 17:40 9270
Переговоры о завершении войны: какие последствия может иметь сделка Трампа
Переговоры о завершении войны: какие последствия может иметь сделка Трампа
17 февраля 2025, 21:59 2629

ЭТО ВАЖНО

В Киеве сильные взрывы
В Киеве сильные взрывы видео
00:49 281
Зеленский критикует США: Они хотят угодить Путину
Зеленский критикует США: Они хотят угодить Путину
00:37 494
Авиакатастрофа в Торонто
Авиакатастрофа в Торонто видео
00:23 1036
Россия расторгла соглашение с Украиной
Россия расторгла соглашение с Украиной
00:16 1263
Условия Трампа Украине: хуже наложенных на Германию репараций
Условия Трампа Украине: хуже наложенных на Германию репараций обновлено
17 февраля 2025, 22:45 7109
Зеленский в Турции
Зеленский в Турции видео
00:00 1202
Трамп говорит с Путиным. А побеждает Саудовская Аравия
Трамп говорит с Путиным. А побеждает Саудовская Аравия наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2025, 13:53 4957
США превращаются в Туркменистан: День рождения Трампа хотят сделать праздником
США превращаются в Туркменистан: День рождения Трампа хотят сделать праздником
17 февраля 2025, 23:55 1025
Z-блогеры возмущены: Безумные деды заставили водрузить Знамена Победы и пойти в лобовую
Z-блогеры возмущены: Безумные деды заставили водрузить Знамена Победы и пойти в лобовую
17 февраля 2025, 23:07 2311
Российская пропаганда уже обвиняет пилотов за сбитый самолет AZAL
Российская пропаганда уже обвиняет пилотов за сбитый самолет AZAL
17 февраля 2025, 17:40 9270
Переговоры о завершении войны: какие последствия может иметь сделка Трампа
Переговоры о завершении войны: какие последствия может иметь сделка Трампа
17 февраля 2025, 21:59 2629
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться