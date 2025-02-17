Зеленский в Турции
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Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в турецкой Анкаре. Об этом сообщило агентство «Анадолу».
«Самолет, перевозивший Зеленского и украинскую делегацию, приземлился в международном аэропорту Эсенбога в 21:08 (22:08 по Баку - ред.)», - отмечается в информации.
Согласно сведениям, планируется встреча украинского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Президентском дворце.
Украинские СМИ отмечают, что на повестке – вопросы обмена пленными и продовольственной безопасности.
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