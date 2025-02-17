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Россия расторгла соглашение с Украиной

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Премьер-министр России Михаил Мишустин расторг межправительственное соглашение с Украиной о безопасном мореплавании в Азовском море и Керченском проливе.

Премьер России подписал соответствующее распоряжение, а МИД РФ поручено сообщить об этом украинской стороне.

Соглашение было подписано 20 марта 2012 года и предусматривало обмен данными автоматических идентификационных систем (АИС) и взаимные проверки документов экипажей судов, которые ходят под флагами противоположной стороны.

В феврале 2023 года на Украине денонсировали все договоры с Россией по Азовскому морю. Позднее в России денонсировали договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан 24 декабря 2003 года.

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