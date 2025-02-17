Авиакатастрофа в Торонто

Самолет американской авиакомпании Delta перевернулся при посадке в аэропорту Торонто.

Речь идет о лайнере Bombardier CRJ 900, он прибыл в город из Миннеаполиса. Инцидент произошел во время захода на посадку. Аэропорт закрыт.

Предварительно, пострадали восемь человек. В официальном заявлении аэропорта утверждается, что пассажиры и экипаж были эвакуированы из самолета.