Авиакатастрофа в Торонто
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Самолет американской авиакомпании Delta перевернулся при посадке в аэропорту Торонто.
Речь идет о лайнере Bombardier CRJ 900, он прибыл в город из Миннеаполиса. Инцидент произошел во время захода на посадку. Аэропорт закрыт.
Предварительно, пострадали восемь человек. В официальном заявлении аэропорта утверждается, что пассажиры и экипаж были эвакуированы из самолета.
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