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Зеленский критикует США: Они хотят угодить Путину

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ARD заявил, что Украина не готова отказаться от оккупированных Россией территорий и вернет их в будущем.

«Конечно, мы вернем все обратно. Уважение к международному праву вернется. Если не сегодня, то завтра», — сказал он.

Обращаясь к новому министру обороны США Питу Хегсету, который усомнился в этом, Зеленский сказал: «Министр обороны должен глубже вникнуть в детали. Я думаю, ему нужно время для этого». 

Но проблема, по его словам, в том, что США сегодня говорят вещи, которые «очень приятны» президенту России Владимиру Путину: «Я думаю, в этом суть проблемы. Потому что они хотят угодить ему. Знаете почему? Чтобы встретиться и добиться быстрого успеха».

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