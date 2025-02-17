Зеленский критикует США: Они хотят угодить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ARD заявил, что Украина не готова отказаться от оккупированных Россией территорий и вернет их в будущем.
«Конечно, мы вернем все обратно. Уважение к международному праву вернется. Если не сегодня, то завтра», — сказал он.
Обращаясь к новому министру обороны США Питу Хегсету, который усомнился в этом, Зеленский сказал: «Министр обороны должен глубже вникнуть в детали. Я думаю, ему нужно время для этого».
Но проблема, по его словам, в том, что США сегодня говорят вещи, которые «очень приятны» президенту России Владимиру Путину: «Я думаю, в этом суть проблемы. Потому что они хотят угодить ему. Знаете почему? Чтобы встретиться и добиться быстрого успеха».