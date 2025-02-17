Зеленский критикует США: Они хотят угодить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ARD заявил, что Украина не готова отказаться от оккупированных Россией территорий и вернет их в будущем.

«Конечно, мы вернем все обратно. Уважение к международному праву вернется. Если не сегодня, то завтра», — сказал он.