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В Польше попросили союзников поделиться ядерным оружием: «Иначе русские нас раздавят»

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Варшаве может понадобиться ядерное оружие, чтобы противостоять «российской угрозе», заявил генерал польской армии Вальдемар Скшипчак.

«Американцы подрывают НАТО. В этой ситуации определенно нужно подумать, не стоит ли говорить с теми членами НАТО, у которых есть ядерное оружие, чтобы они поделились им с нами», — сказал военный.

Он отметил, что сейчас Варшаве не стоит даже пытаться мериться силами с Москвой, потому что российские солдаты польскую армию «просто раздавят».

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