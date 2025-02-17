Чехи, румыны и словенцы обиделись

Собеседник издания в чешском правительстве заявил, что ни одна другая страна Европы не имеет больше украинских беженцев на душу населения, чем Чехия. Кроме того, именно эта страна, мол, организует «одну из самых эффективных систем снабжения оружием» – вероятно, источник журналистов говорил о чешской инициативе по снабжению боеприпасами для Украины.

Чехия, Румыния и Словения возмутились тем, что их не позвали на саммит европейских лидеров в Париже, пишет Le Monde.

«Не считая Польши, нет страны более близкой к войне, чем Чехия», – заявил источник в чешском правительстве, осудив «высокомерие» французского президента Эмманюэля Макрона.

Советник по вопросам обороны и безопасности временного румынского президента Илие Болояна, Кристиан Диаконеску, также выразил сожаление, что его страну не пригласили в Париж, «несмотря на ее усилия».

«Тематика обсуждений не будет связана с безопасностью и стабильностью восточного фланга НАТО, в частности, Черноморского региона, и, что очень важно, никаких решений не будет принято. Но я могу вас заверить, что за этим последуют дальнейшие шаги, которые будут включать и нас», – считает он.

Кроме того, президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что, пригласив не все страны Европы, организаторы саммита в Париже «показывают миру, что даже в рамках ЕС не все государства считают равными». По ее мнению, «это не та Европа», которая будет достойным партнером для США.