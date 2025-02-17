Маск создает новую Америку. Демократы молчат

Рядовые американцы вполне равнодушны к тому, что тандем Трампа-Маска и примкнувший к ним вице-президент Джей Ди Вэнс вошли в клинч с союзниками в Западной Европе и быстрым темпом перекраивают архитектуру всей мировой безопасности. Но вот к своим денежкам они точно не равнодушны. А над ними, как и над всем миром нависла серьезная опасность. Кавалерийская атака новой политической команды, которая рубит в капусту все сложившиеся демократические достижения страны, ширится с каждым днем. Накануне стало известно, что созданное под Маска Управление госэффективности (DOGE, аббревиатура наводящая ужас на граждан) протянуло свои щупальца к святая святых Америки – Internal Revenue Service – Налоговой службе страны.

DOGE намерена получить данные обо всех американских налогоплательщиках, а их около 150 миллионов. Речь идет о банковских счетах (которые не позволительно разглашать ни в одной демократической стране), личных номерах налогоплательщиков, налоговых отчислениях и другой весьма конфиденциальной информации. Американцы должны представить свои налоговые декларации к 15 апреля. Однако не понятно, будет ли IRS в состоянии обработать в этом году эти данные. Планами администрации Трампа предусматривается увольнение 10 тысяч сотрудников службы. Белый дом обвиняет налоговиков в пустой трате государственных денег и крайней неэффективности. Представитель администрации Харрисон Филдс заявил, что детище Маска «станет лучом, который высветит мошенничество руководства IRS, бесполезно и преступно тратившее таким трудом заработанные гражданами деньги». Однако, как считает Washington Post главная цель Маска - уволить старых сотрудников IRS и наводнить службу своими агентами, чтобы те отыскивали среди налогоплательщиков - политических противников администрации. То, что происходит в их стране, американцы уже обозначили слоганом: «Клади в тележку хаос и убирайся!»

Миллионы обнаружили, что теперь их существование полностью зависит от правящего тандема. На прошлой неделе Маск из Овального кабинета объявил в присутствии Трампа о самых массовых увольнениях федеральных служащих в истории страны. Он размахивал руками и постоянно поднимал к потолку указательный палец, словно говоря, что это Всевышний поручил ему быть его представителем на Земле. Позволю себе личную ремарку. В годы, когда я работал корреспондентом «Известий» в Вашингтоне журналистам было запрещено приходить на интервью с президентом без галстука. И, разумеется, к нему прилагался деловой костюм темного цвета. Все сотрудники администрации также придерживались этого дресс-кода. Маск разглагольствовал в кабинете президента, одетый в майку и с бейсболкой на голове. Наверное, этот любимчик Трампа мог прийти к нему и провести общение с телевизионщиками и печатной прессой в пляжных шортах или в трусах.

Но мы продолжаем. Беспрецедентно массовые увольнения затронут абсолютно все министерства и ведомства. Массовая чистка, насколько можно понять, в первую очередь затронет Министерство здравоохранения и все его службы. Это мощное для сих пор Food and Drug Administration – Управление по контрою за качеством продуктов и медикаментов, Центры Medicare, осуществляющие программу страховки для лиц старше 65 лет и, наконец, Centers for Disease Control and Prevention - Центры по контролю и предупреждению заболеваний Национального института здоровья. Последняя мера, наверное, особенно порадует свежеиспеченного министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего. Он, как известно, проявил себя как неутомимый борец против вакцины от ковида и лекарств против полиомиелита. И теперь RFK будет с наслаждением топтать все подчиненные ему подразделения. Ну а что еще можно было ожидать от человека с зафиксированным медиками червем в мозгу? Законодатели–демократы раскритиковали решение об увольнении 3600 работников Министерства здравоохранения, но сделали это довольно вяло. Слышен был лишь один голос - сенатора Джона Оссоффа из Джорджии, который заявил, что массовые увольнения «сделают американцев уязвимыми к болезням и разрушат карьеры и всю жизнь самых талантливых в мире докторов и ученых».