Маск создает новую Америку. Демократы молчат

Но мы продолжаем. Беспрецедентно массовые увольнения затронут абсолютно все министерства и ведомства. Массовая чистка, насколько можно понять, в первую очередь затронет Министерство здравоохранения и все его службы. Это мощное для сих пор Food and Drug Administration – Управление по контрою за качеством продуктов и медикаментов, Центры Medicare, осуществляющие программу страховки для лиц старше 65 лет и, наконец, Centers for Disease Control and Prevention - Центры по контролю и предупреждению заболеваний Национального института здоровья.

Последняя мера, наверное, особенно порадует свежеиспеченного министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего. Он, как известно, проявил себя как неутомимый борец против вакцины от ковида и лекарств против полиомиелита. И теперь RFK будет с наслаждением топтать все подчиненные ему подразделения. Ну а что еще можно было ожидать от человека с зафиксированным медиками червем в мозгу?

Законодатели–демократы раскритиковали решение об увольнении 3600 работников Министерства здравоохранения, но сделали это довольно вяло. Слышен был лишь один голос - сенатора Джона Оссоффа из Джорджии, который заявил, что массовые увольнения «сделают американцев уязвимыми к болезням и разрушат карьеры и всю жизнь самых талантливых в мире докторов и ученых».