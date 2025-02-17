Американские бомбы для Нетаньяху

Партия тяжелых авиабомб американского производства, поставки которых были остановлены администрацией Джо Байдена, прибыла в Израиль. «Мир через силу» - еще одно политическая новелла Дональда Трампа, с которой он намерен в самое ближайшее время познакомить мир. Сначала – на примере «палестинского кейса», а дальше – как знать. Пробная презентация проходит весьма убедительно. Поставленные Израилю 1800 американских бомб Mk 84, или Mark 84, не зря заслужили название «убийцы бункеров». Разработанная в конце 1950-х годов компанией General Dynamics, эта модель до сих пор остается в строю. И хотя первые ее конструкции были «свободнопадающими» - но время не стоит на месте и Mk 84 становится все «умнее».

Поскольку благодаря унифицированной конструкции на нее могут устанавливаться современные системы наведения и планирования. И лазерное наведение, в таком случае она получает маркировку GBU-10 Paveway II – и GPS и инерциальные системы наведения, GBU-31 JDAM. В итоге - при поражении цели при комфортном режиме пуска отклонение составляет 5 метров. А максимальная дальность поражения – до 28 км. И еще немного технических деталей. Корпус бомбы Mark-84 изготовлен из металла и заполнен 429 килограммами взрывчатого вещества тритонал. Такая бомба способна пробить 380 мм металла или 3,3 метра бетона. Детонация MK-84 может создать кратеры диаметром 15 метров и глубиной 11 метров. Что и было доказано в ходе использования этих бомб во Вьетнаме, во время «войны в Заливе», в Ираке, Афганистане, и вот недавно – в секторе Газа. Как утверждают хорошо информированные источники, именно с ее помощью был ликвидирован 27 сентября 2024 года шейх Хасан Насралла.

Кстати, ХАМАС и «Хезболла» именно эту бомбу боятся для икоты. Поскольку она взламывает столь любимые ими подземные тоннели и прочие подземные коммуникации как хороший нож консервную банку. Боевики думали, что их подземные тоннели – это такое неотразимое «чудо-оружие», своего рода вундервафля. Но, как это всегда водится, на всякую хитрую гайку найдется свой болт с поворотом. Правда, для противостояния ХАМАС и «Хезболле» необходимо выдерживать одно непременное условие – бомб Mk 84, кстати, сравнительно недорогих, от 16 до 25 тысяч долларов за штуку в зависимости от комплектации, должно быть в достаточном количестве. Нет, не так, чтобы расходовать их бездумно – но для того, чтобы не считать их поштучно, когда суть тоннелей вскрыта, а продолжить его уничтожение невозможно, кончились. Как, собственно, и произошло в самый разгар операции в Газе, когда администрация Байдена из «гуманных соображений» прекратила отгрузку этого боеприпаса израильтянам. В результате чего сеть тоннелей ХАМАС остались в целостности и сохранности. Для чего это было сделано тогдашним хозяином Белого лома – теперь не скажет никто. По официальной тогдашней американской версии – чтобы Израиль не захватывал Рафиах и максимально увеличил гуманитарные поставки в Газу.

Израильскую операцию это не остановило – но за нее пришлось платить бОльшую цену и ЦАХАЛ, и палестинцам. Естественно – кровью и затягиванием военных действий. И невозможностью провести массированную блиц-операцию против системы подземных коммуникаций «Хезболлы» в Ливане, которые, как сейчас выясняется, вполне себе неплохо сохранились. Половинный успех в военной операции порой хуже, чем прямое поражение. Поскольку позволяет фанатично настроенному противнику через какое-то время возобновить боевые действия. Но что такое здравый смысл и военные уставы, каждый абзац в которых в буквальном смысле написан кровью, для политиков? Особенно для тех из них, кто мечтает о лаврах миротворцев? Поэтому и политика Байдена была именно такой – и на оливковый куст влезть, и не оцарапаться.