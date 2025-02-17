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Проект мирной сделки по Украине по мнению западных экспертов

02:29 296

Газета The New York Times опубликовала мнения западных экспертов о том, что могло бы войти в соглашение России и Украины в ходе потенциальных мирных договоренностей.

Они предложили следующие вероятные компромиссы между властями двух стран:

  • Развертывание на территории Украины небольших международных сил (7,5 тыс. человек) для поддержания мира на линии фронта.
  • Немедленное введение санкций против любой из сторон, если та возобновит боевые действия.
  • Украина отказывается от постоянного размещения иностранных войск на своей территории, но при этом может разместить у себя небольшое количество технического персонала.
  • Украина соглашается на запрет использования ракет с дальностью полета более 250 км.
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