Приговоренная к войне Украина

Высокопоставленные должностные лица США и России проведут переговоры в Саудовской Аравии о прекращении войны на Украине сегодня 18 февраля. Они могут быть продлены еще на день. Представителей Украины и Европы не будет. Есть ли шанс о чем-либо договориться? В Эр-Рияд Россия и Америка отправили представительные делегации. Уже этим российский подход отличается от того, который был продемонстрирован весной 2022 года в Стамбуле, когда российскую делегацию возглавил помощник Владимира Путина по культуре Владимир Мединский. С американской стороны - госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Виткофф и советник по национальной безопасности Майк Уолц. С российской стороны будут глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ по иностранным делам Юрий Ушаков, а также глава Российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, про которого говорят как о человеке, который может выполнять деликатные поручения Путина в общении с американцами.

Однако ряд обстоятельств и заявлений настораживают, указывая на то, что простыми эти переговоры не будут. Так, президент Украины Владимир Зеленский отвергает возможность того, что Киве примет какие-либо договоренности Москвы и Вашингтона, достигнутые без его участия, а также участия Европы. И вообще с русскими не о чем разговаривать, пока не появится согласованный план «коллективного Запада». При этом сам Зеленский подозрительным образом оказался в это же время в ОАЭ, обсудив с Абу-Даби вопрос обмена пленными с Россией, а уже 19 февраля, на следующий день после окончания российско-американских переговоров начинается его визит в Саудовскую Аравию. Хотя в Киеве утверждают, что визит к саудитам был давно запланирован, возможно, что Королевство возьмет на себя роль посредника на переговорах с Украиной. По некоторым данным, на какой-то стадии министр Саудовской Аравии по вопросам безопасности может принять участие в российско-американских консультациях, чтобы затем донести какие-то предложения до представителей Украины. Украинский президент в последнее время много чего наговорил, в том числе противоречивого. Так, он повторил свой тезис о том, что Россия должна отойти к границам по состоянию на начало 2022 года. Вновь напомнив в Мюнхене, что Киев не отказался от намерения вступить в НАТО, Зеленский позже уточнил, что Украине нужны гарантии безопасности, аналогичные тем, которые имеет от США Израиль. Которая членом НАТО не является. Однако во время недавнего ракетного нападения Ирана в отражении воздушных атак принимали участие ПВО и авиация США, Великобритании и даже Иордании.

А как же Европа? Другим отягчающим обстоятельством является то, что 17 февраля президент Франции Макрон собрал экстренный саммит в Париже, чтобы обсудить итоги Мюнхенской конференции по безопасности и противопоставить напористым действиям Трампа некий европейский план действий на Украине. Со своей стороны, глава МИД РФ Лавров обозначил «красные линии» Москвы. Об участии Европы в переговорах он сказал так: "Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю своему и по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать". Так он прокомментировал призыв президента Финляндии Александра Стубба к перемирию на Украине ради дальнейшего укрепления Киева в военном отношении. Однако он при этом не оговорил никакого возможного формата участия европейцев в переговорах в будущем. Но если Европа не будет признавать договоренности Москвы и Вашингтона, даже с участием Украины, то от нее, наверное, не стоит ждать потом соблюдения каких-либо параметров по ограничению вооружений и их поставок Украине в будущем. Не говоря о том, что без участия Европы не получится обсудить будущую систему коллективной безопасности на континенте. Рано или поздно конфликт между Россией и Европой должен кончиться каким-то урегулированием, если никто не хочет, чтобы он кончился войной.

Война не окончена. Что возвращать? Также Лавров заявил, что Россия не пойдет на территориальные уступки по Украине. Одни увидят в этом отсыл к заявленным Владимиром Путиным в июне прошлого года жестким позициям, согласно которым Россия требует, чтобы ВСУ полностью ушли из четырех областей — Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской. При том что практически полностью на сегодня российская армия контролирует только Луганскую область, другие три - каждую больше, чем наполовину, но в разной степени. Еще российские войска контролируют около 1000 квадратных километров Харьковской области. Другие, назовем их оптимистами, могут увидеть в этом готовность удовольствоваться нынешней линией разграничения. Упомянутые области уже включены в российскую Конституцию осенью 2022 года. Но тут можно допустить, что проведение конкретных их границ произойдет в будущем уже на основе делимитации Москвой и Киевом, а вовсе не по административным границам, как они были обозначены в составе Украины до 2022 года. Наконец, наиболее часто обсуждаемый сейчас вариант связан с тем, что новые границы России не получат международного признания и вопрос просто подвешивается. Накануне переговоров в Эр-Рияде пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что они будут сосредоточены на «восстановлении всего комплекса американо-российских отношений, а также на подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов». Словосочетание «весь комплект отношений» указывает на то, что даже в отсутствие договоренностей по Украине представители Москвы и Вашингтона все же смогут предъявить общественности хотя бы какой-нибудь результат. Не случайно и после переговоров по телефону Трампа и Путина, и после аналогичных переговоров Лаврова и Рубио в числе обсужденных тем, помимо Украины, назывались Иран, Северная Корея, Ближний Восток, общие вопросы стратегической стабильности, а также восстановление нормальной работы дипломатических представительств России и США. Теоретически, по последнему вопросу стороны могли бы достигнуть относительно быстрого прогресса. Что, учитывая скверное состояние двусторонних отношений, уже будет успехом.

По Украине вряд ли стоит ждать прорыва. Тем более что США вряд ли смогут полностью проигнорировать как «ястребиные позиции» многих европейских политиков, так и пока непримиримые позиции Киева, которому нельзя просто так отдать команду из Вашингтона сделать все, что ему продиктуют из Москвы. Как заявил Лавров, российская делегация едет в Эр-Рияд, чтобы послушать американцев. Те послушают россиян и решат, насколько позиции могут вообще сблизиться. По опыту урегулирования многих военных конфликтов, обычно используют вполне универсальные схемы и этапы урегулирования. И российско-украинский конфликт тут мало чем отличается. Например, обычно вооруженный конфликт не заканчивается сразу заключением окончательного полномасштабного мирного договора, если только речь не идет о капитуляции одной из сторон, когда другая сторона полностью продиктует условия мира. На сегодня это не тот случай. Обе стороны - а Киев еще и опирается на решимость Европы продолжать военную поддержку Украины, исходят из того, что силы для продолжения военных действий у них не исчерпаны, а желаемые цели не достигнуты. В этом смысле конфликт «не выгорел до конца», что, объективно говоря, снижает потенциал компромисса между воюющими сторонами.

В силу невозможности немедленно заключить полномасштабный мир встает вопрос о заключении перемирия и соглашения о прекращении огня, чтобы дальше работать над мирным договором. Пока этот этап не очень вырисовывается. Москва категорически против, как она говорит, временной заморозки конфликта. С другой стороны, если союзники Украины будут готовы пойти на какие-то условия, то прекращение огня нельзя считать чем-то недостижимым. Кто лучше для Украины: китайцы или бразильцы? Прежде всего, наверное, должны быть оговорены условия моратория на поставки вооружений Украине и прекращения мобилизационных действий с обеих сторон. Далее, по опыту других военных конфликтов, встанет вопрос о том, кто будет наблюдать за режимом прекращения огня. К примеру, на основе Минских соглашений миссия ОБСЕ в этом плане полностью провалилась. В таких случаях прибегают к помощи вооруженных миротворцев, и в Европе сейчас эта тема активно обсуждается. В Москве это заметили, категорического «нет» пока не произносили, однако тот же Песков напомнил: «Мы с вами знаем правила размещения миротворческих контингентов, пока предметных разговоров на эту тему никто не вел». В американских СМИ появились утечки о том, что США могут предложить включить военнослужащих из Бразилии и Китая в состав миротворческого контингента, считая, что мир в Украине будет более прочен, если на линии разграничения будут находиться не только западные военнослужащие. Из европейцев своих солдат уже готовы отправить Британия и Швеция.

Теоретически, речь могла бы идти об отправке миротворческих сил, уполномоченных Советом Безопасности ООН с соответствующим мандатом. И эти силы состояли бы из воинских контингентов тех стран, которые приемлемы как России, так и Украине. Вряд ли Москва примет контингент, состоящий из европейцев. Со своей стороны, Зеленский допустил интересную оговорку, заявив, что Китай мог бы быть подключен к переговорам, поскольку Пекин мог бы предоставить какие-то гарантии безопасности. Появление на Украине миротворческого контингента, одобренного СБ ООН и состоящего из представителей нейтральных государств, не является такой уж фантастикой. Другим непременным вопросом урегулирования всякого военного конфликта является вопрос отвода, прежде всего, тяжелых вооружений от линии соприкосновения. На более продвинутой стадии встает вопрос об ограничении размещения на территории сторон как минимум дальнобойных вооружений. На еще более продвинутой стадии встает вопрос о взаимном ограничении вооружений и воинских сил вблизи бывшей линии фронта, о налаживании «горячих линий» коммуникаций для предотвращения новых конфликтов.