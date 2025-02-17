Возвращение Кочаряна: реваншизм под диктовку Кремля?

Политические тени прошлого вновь напоминают о себе. Экс-президент Армении Роберт Кочарян – человек, олицетворяющий сепаратизм, вооруженные конфликты и зависимость Армении от России – неожиданно появился на политическом горизонте и дал в Ереване пресс-конференцию. Пока бывшие соратники Кочаряна отвечают перед Бакинским военным судом за преступления против Азербайджана и азербайджанского народа, сам он без тени раскаяния, вновь пытается реанимировать миф о «карабахском вопросе». Но почему именно сейчас? Неужели в Кремле вновь нажали на «кнопку Кочаряна»? Или же он сам решил, что международные катаклизмы – от возвращения в Белый дом Дональда Трампа до иллюзий Москвы относительно реванша в Украине – открывают перед ним новые политические перспективы?

На первый взгляд, Кочарян на пресс-конференции просто повторяет давно известные пропагандистские штампы: «Россия – гарант стабильности», «Пашинян – предатель», «Запад ведет Армению в пропасть». Но если вдуматься, его заявления идут дальше: он фактически призывает Армению вновь стать вассалом Москвы, отвергнуть прозападный курс и возродить призрак карабахского конфликта. Журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции в Ереване, отмечают, что риторика Кочаряна прозвучала, как эхо официальных заявлений Путина, Лаврова и Захаровой. Экс-президент Армении говорил, что признание Карабаха частью Азербайджана – это «грубая ошибка» Еревана, что Россия якобы «вынуждена» была бездействовать, потому что Армения «предала» ее, что Запад слабеет, а Россия «усиливается», и призывает отказаться от евроинтеграции. Из чего складывается стойкое убеждение, что это не просто политические фантазии одиозного политика, давно уже вышедшего в тираж, а стратегическая линия Москвы. Судя по всему, Кремль не оставляет попыток дестабилизировать регион Южного Кавказа и вернуть Армению на орбиту своего политического влияния.