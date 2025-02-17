ЧП с российским самолетом
09:52 2434
Самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска, сообщила пресс-служба спасения региона.
Ранее экипаж воздушного судна послал сигнал, что не может приземлиться из-за поломки шасси. На борту находились 34 пассажира и пять членов экипажа.
Самолет выполнял рейс Олекминск — Якутск. На месте находятся сотрудники службы спасения.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!