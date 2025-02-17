Украину призывают не прекращать огонь без мирного соглашения

Лидеры стран Европы на саммите 17 февраля в Париже выразили предостережение для Киева об опасности замораживания боевых действий на фронте без заключения мирного соглашения.

Лидеры нескольких стран Европы заявили, что готовы предоставить Украине гарантии безопасности, но против того, чтобы Киев соглашался на прекращение огня без мирного соглашения.

«Мы готовы предоставить гарантии безопасности, модальности, которые будут рассмотрены с каждой стороной в зависимости от уровня американской поддержки… Мы считаем опасным заключать перемирие без мирного соглашения одновременно», — сказал собеседник.

Европейские партнеры согласились с утверждением «мир через силу», которое сейчас продвигает президент США Дональд Трамп. Но подчеркивается, что мир должен быть справедливым – в интересах Украины, а не в пользу России.

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели разговор после экстренной встречи европейских лидеров в Париже. При этом Макрон до этого разговаривал не только с европейцами – до саммита он поговорил и с Трампом.