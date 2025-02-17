Зеленский сказал, когда уйдет с поста президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не держится за свой пост и будет готов покинуть его, когда закончится война и будет обеспечена безопасность Украины.

«Я готов на все, просто на все. За длительный и крепкий мир. Как человек, как гражданин, как отец. Я ни за что не держусь. Я президент Украины, потому что за меня проголосовало 73% людей, и сегодня я президент Украины, потому что меня поддерживает большинство в моей стране», - сказал президент Украины.

Так Зеленский ответил на вопрос, был бы он готов покинуть пост, если требованием для подписания соглашения о мире было «только без Зеленского». По словам Зеленского, Россия хочет от него избавиться, может, не физически, как пытались в начале войны, а политическим путем. «И это вполне понятно. Я очень неудобный человек для Путина», - считает президент.

По словам Зеленского, он делает «то, что должен делать президент в военное время».