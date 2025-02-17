USD 1.7000
EUR 1.7778
RUB 1.8586
Подписаться на уведомления
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»
Новость дня
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»

Зеленский сказал, когда уйдет с поста президента

10:15 2336

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не держится за свой пост и будет готов покинуть его, когда закончится война и будет обеспечена безопасность Украины.

Об этом он заявил в ток-шоу Maischberger на немецком телеканале ARD.

«Я готов на все, просто на все. За длительный и крепкий мир. Как человек, как гражданин, как отец. Я ни за что не держусь. Я президент Украины, потому что за меня проголосовало 73% людей, и сегодня я президент Украины, потому что меня поддерживает большинство в моей стране», - сказал президент Украины.

Так Зеленский ответил на вопрос, был бы он готов покинуть пост, если требованием для подписания соглашения о мире было «только без Зеленского». По словам Зеленского, Россия хочет от него избавиться, может, не физически, как пытались в начале войны, а политическим путем. «И это вполне понятно. Я очень неудобный человек для Путина», - считает президент.

По словам Зеленского, он делает «то, что должен делать президент в военное время».

Президент Грузии: «Нас подталкивали к войне с ядерной державой»
Президент Грузии: «Нас подталкивали к войне с ядерной державой»
11:51 1159
В Финляндии и Прибалтике выбирают азербайджанское ноу-хау
В Финляндии и Прибалтике выбирают азербайджанское ноу-хау А в Азербайджане предпочитают индусов…
09:48 4280
Baku Steel Company, входящую в 50 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана, наградили за развитие экспорта
Baku Steel Company, входящую в 50 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана, наградили за развитие экспорта
10:38 1060
Американские бомбы для Нетаньяху
Американские бомбы для Нетаньяху наш комментарий
02:13 2940
В Эр-Рияде начались переговоры России и США
В Эр-Рияде начались переговоры России и США видео; обновлено 11:34
11:34 2045
Маск создает новую Америку. Демократы молчат
Маск создает новую Америку. Демократы молчат наша корреспонденция
01:56 4874
Россия проваливает наступление, что дает Украине шанс
Россия проваливает наступление, что дает Украине шанс Forbes
10:41 2768
Приговоренная к войне Украина
Приговоренная к войне Украина наша аналитика
02:52 6622
Проект мирной сделки по Украине
Проект мирной сделки по Украине по мнению западных экспертов
02:29 4670
Российская пропаганда уже обвиняет пилотов за сбитый самолет AZAL
Российская пропаганда уже обвиняет пилотов за сбитый самолет AZAL все еще актуально
17 февраля 2025, 17:40 12396
В Киеве сильные взрывы: горят промпредприятие и машины
В Киеве сильные взрывы: горят промпредприятие и машины обновлено; видео
01:23 6135

ЭТО ВАЖНО

Президент Грузии: «Нас подталкивали к войне с ядерной державой»
Президент Грузии: «Нас подталкивали к войне с ядерной державой»
11:51 1159
В Финляндии и Прибалтике выбирают азербайджанское ноу-хау
В Финляндии и Прибалтике выбирают азербайджанское ноу-хау А в Азербайджане предпочитают индусов…
09:48 4280
Baku Steel Company, входящую в 50 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана, наградили за развитие экспорта
Baku Steel Company, входящую в 50 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана, наградили за развитие экспорта
10:38 1060
Американские бомбы для Нетаньяху
Американские бомбы для Нетаньяху наш комментарий
02:13 2940
В Эр-Рияде начались переговоры России и США
В Эр-Рияде начались переговоры России и США видео; обновлено 11:34
11:34 2045
Маск создает новую Америку. Демократы молчат
Маск создает новую Америку. Демократы молчат наша корреспонденция
01:56 4874
Россия проваливает наступление, что дает Украине шанс
Россия проваливает наступление, что дает Украине шанс Forbes
10:41 2768
Приговоренная к войне Украина
Приговоренная к войне Украина наша аналитика
02:52 6622
Проект мирной сделки по Украине
Проект мирной сделки по Украине по мнению западных экспертов
02:29 4670
Российская пропаганда уже обвиняет пилотов за сбитый самолет AZAL
Российская пропаганда уже обвиняет пилотов за сбитый самолет AZAL все еще актуально
17 февраля 2025, 17:40 12396
В Киеве сильные взрывы: горят промпредприятие и машины
В Киеве сильные взрывы: горят промпредприятие и машины обновлено; видео
01:23 6135
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться