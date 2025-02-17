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Взрыв на танкере с российской нефтью

10:23 1757

На нефтяном танкере Seajewel, пришвартованном в порту итальянского города Савона, прогремели два взрыва, сообщает Fatto Quatidiano. По данным издания, это произошло вечером 14 февраля, когда судно прибыло из Алжира под флагом Мальты и его команда приступила к выгрузке нефти. Танкер получил повреждение корпуса ниже ватерлинии, но разлива нефти не произошло, пишет издание IVG. Никто из членов экипажа не пострадал.

Прокуратура Савоны рассматривает разные версии произошедшего, в том числе о поломке танкера, столкновении или взрыве боеприпаса. Между тем, как уточняет IVG, характер пробоины указывает на вероятное размещение взрывных устройств на судне. В управлении порта также сообщили, что во время выгрузки нефти были замечены «некоторые аномалии», в связи с чем на данный момент на судне проводятся технические проверки.

До этого «Украинская правда» писала, что танкер Seajewel неоднократно перевозил российскую нефть. В частности, в 2024 году он трижды загружался в России и возвращался обратно за новым грузом. В один из рейсов судно было замечено во время разгрузки в румынском порту Констанца после прибытия из турецкого порта Джейхан. После этого, по данным источников «Украинской правды», танкер должен был направиться в порт Новороссийска.

9 февраля взрыв прогремел в машинном отделении танкера Koala, стоявшего в порту Усть-Луга в Ленинградской области. На его борту было 130 тыс. тонн мазута. Глава региона Александр Дрозденко заявил, что во время запуска двигателя танкера произошел «техногенный инцидент». На борту находились четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 индонезийцев. Их всех эвакуировали, никто не пострадал. Утечек нефтепродуктов обнаружено не было, сообщил позднее Минтранс.

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