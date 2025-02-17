USD 1.7000
EUR 1.7778
RUB 1.8586
Подписаться на уведомления
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»
Новость дня
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»

Российскую авиабазу в Сирии атаковали

10:25 1784

В ночь на 18 февраля авиабазу Хмеймим в Сирии, на которой находится авиационная группа Военно-космических сил России, атаковали беспилотники.

По данным Z-военкора Олега Блохина, боевая тревога на базе была объявлена в 2:30 по местному времени. «Обозначена она была как нападение наземного противника. Практически сразу же отработал «Панцирь». Была слышна стрельба и разрывы», — пишет Блохин. Стрельба прекратилась спустя час, но отбоя тревоги еще долго не было.

Об атаке также сообщают «ВЧК-ОГПУ» и Astra. Официального подтверждения от Минобороны РФ пока нет.

После бегства Башара Асада из Сирии Москва пытается договориться с новыми сирийскими властями о сохранении военного присутствия на авиабазе в Хмеймиме и военно-морской базе в Тартусе. 12 февраля президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа провели первый телефонный разговор. Ранее источники Bloomberg сообщили, что Россия близка к соглашению с новыми властями Сирии о сохранении в стране части военного контингента. В обмен на военное присутствие Москва может помочь новым сирийским властям в борьбе с группировкой «Исламское государство», которая активно действует на востоке страны, считают источники агентства.

Президент Грузии: «Нас подталкивали к войне с ядерной державой»
Президент Грузии: «Нас подталкивали к войне с ядерной державой»
11:51 1163
В Финляндии и Прибалтике выбирают азербайджанское ноу-хау
В Финляндии и Прибалтике выбирают азербайджанское ноу-хау А в Азербайджане предпочитают индусов…
09:48 4281
Baku Steel Company, входящую в 50 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана, наградили за развитие экспорта
Baku Steel Company, входящую в 50 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана, наградили за развитие экспорта
10:38 1060
Американские бомбы для Нетаньяху
Американские бомбы для Нетаньяху наш комментарий
02:13 2941
В Эр-Рияде начались переговоры России и США
В Эр-Рияде начались переговоры России и США видео; обновлено 11:34
11:34 2049
Маск создает новую Америку. Демократы молчат
Маск создает новую Америку. Демократы молчат наша корреспонденция
01:56 4874
Россия проваливает наступление, что дает Украине шанс
Россия проваливает наступление, что дает Украине шанс Forbes
10:41 2771
Приговоренная к войне Украина
Приговоренная к войне Украина наша аналитика
02:52 6622
Проект мирной сделки по Украине
Проект мирной сделки по Украине по мнению западных экспертов
02:29 4670
Российская пропаганда уже обвиняет пилотов за сбитый самолет AZAL
Российская пропаганда уже обвиняет пилотов за сбитый самолет AZAL все еще актуально
17 февраля 2025, 17:40 12396
В Киеве сильные взрывы: горят промпредприятие и машины
В Киеве сильные взрывы: горят промпредприятие и машины обновлено; видео
01:23 6136

ЭТО ВАЖНО

Президент Грузии: «Нас подталкивали к войне с ядерной державой»
Президент Грузии: «Нас подталкивали к войне с ядерной державой»
11:51 1163
В Финляндии и Прибалтике выбирают азербайджанское ноу-хау
В Финляндии и Прибалтике выбирают азербайджанское ноу-хау А в Азербайджане предпочитают индусов…
09:48 4281
Baku Steel Company, входящую в 50 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана, наградили за развитие экспорта
Baku Steel Company, входящую в 50 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана, наградили за развитие экспорта
10:38 1060
Американские бомбы для Нетаньяху
Американские бомбы для Нетаньяху наш комментарий
02:13 2941
В Эр-Рияде начались переговоры России и США
В Эр-Рияде начались переговоры России и США видео; обновлено 11:34
11:34 2049
Маск создает новую Америку. Демократы молчат
Маск создает новую Америку. Демократы молчат наша корреспонденция
01:56 4874
Россия проваливает наступление, что дает Украине шанс
Россия проваливает наступление, что дает Украине шанс Forbes
10:41 2771
Приговоренная к войне Украина
Приговоренная к войне Украина наша аналитика
02:52 6622
Проект мирной сделки по Украине
Проект мирной сделки по Украине по мнению западных экспертов
02:29 4670
Российская пропаганда уже обвиняет пилотов за сбитый самолет AZAL
Российская пропаганда уже обвиняет пилотов за сбитый самолет AZAL все еще актуально
17 февраля 2025, 17:40 12396
В Киеве сильные взрывы: горят промпредприятие и машины
В Киеве сильные взрывы: горят промпредприятие и машины обновлено; видео
01:23 6136
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться