Российскую авиабазу в Сирии атаковали

По данным Z-военкора Олега Блохина, боевая тревога на базе была объявлена в 2:30 по местному времени. «Обозначена она была как нападение наземного противника. Практически сразу же отработал «Панцирь». Была слышна стрельба и разрывы», — пишет Блохин. Стрельба прекратилась спустя час, но отбоя тревоги еще долго не было.

В ночь на 18 февраля авиабазу Хмеймим в Сирии, на которой находится авиационная группа Военно-космических сил России, атаковали беспилотники.

Об атаке также сообщают «ВЧК-ОГПУ» и Astra. Официального подтверждения от Минобороны РФ пока нет.

После бегства Башара Асада из Сирии Москва пытается договориться с новыми сирийскими властями о сохранении военного присутствия на авиабазе в Хмеймиме и военно-морской базе в Тартусе. 12 февраля президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа провели первый телефонный разговор. Ранее источники Bloomberg сообщили, что Россия близка к соглашению с новыми властями Сирии о сохранении в стране части военного контингента. В обмен на военное присутствие Москва может помочь новым сирийским властям в борьбе с группировкой «Исламское государство», которая активно действует на востоке страны, считают источники агентства.