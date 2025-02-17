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Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»

Кремль успокоил Иран

10:31 1888

Запуск российско-американских переговоров не окажет влияния на дальнейшее сотрудничество Москвы и Тегерана.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Процесс взаимодействия Москвы и Тегерана никак не связан с российско-американскими отношениями», - ответил Песков на вопрос IRNA о позиции Кремля в случае, если президент США Дональд Трамп потребует от России прекратить сотрудничество с Ираном.

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