Кремль успокоил Иран
10:31 1888
Запуск российско-американских переговоров не окажет влияния на дальнейшее сотрудничество Москвы и Тегерана.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Процесс взаимодействия Москвы и Тегерана никак не связан с российско-американскими отношениями», - ответил Песков на вопрос IRNA о позиции Кремля в случае, если президент США Дональд Трамп потребует от России прекратить сотрудничество с Ираном.
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