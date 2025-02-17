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Россия проваливает наступление, что дает Украине шанс

Forbes
10:41 2779

Украинские войска с помощью артиллерии и беспилотников на днях разгромили атаку российских войск в городе Улаклы и его окрестностях, уничтожив около 10 единиц российской военной техники. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, этот неудачный штурм россиян на юге Донецкой области, один из нескольких за последние дни, возможно, сигнализирует о провале российского наступления в этом районе и имеет глубокие политические последствия.

Как отмечает аналитик, еще две недели назад россияне владели инициативой. Они выбили ВСУ из Великой Новосилки и были готовы добиться прорыва к границе с Запорожской областью. Однако теперь российский прорыв представляется маловероятным.

Россияне также испытывают серьезную нехватку войск и техники, что вынуждает их расставлять приоритеты в своих атаках, отмечает Акс. «Противник не сможет прорваться в Запорожскую или Днепропетровскую области, так как у него нет необходимых войск, средств и ресурсов», - считают в Центре оборонных стратегий.

В итоге план по развалу южного украинского фронта и продвижению к Запорожью является неосуществимым, утверждает аналитическая группа.

При этом истощение российского наступления на юго-востоке Украины происходит в опасное для Кремля время, отмечает Акс. Перед переговорами Россия должна быть в наиболее сильной позиции, чтобы потребовать огромных территориальных уступок в обмен на прекращение войны на Украине.

Однако Россия не выигрывает на поле боя в Украине, подчеркивает он. Там, где российские войска добиваются успехов, продвижение обычно измеряется метрами и может стоить целых пехотных рот с десятками солдат.

«Российские военные объективно потерпели неудачу, - отмечает аналитик Эндрю Перпетуа. – И у них нет сил, чтобы когда-нибудь оправиться от того, насколько они провалились. Россия не может выиграть эту войну на поле боя».

В то же время, подчеркивает он, Украина имеет достаточно денег, чтобы финансировать войну весь 2025 и часть 2026 года. По его оценкам, у Украины «достаточно оружия и боеприпасов, чтобы продержаться большую часть 2025 года, а с помощью других стран они смогут воевать весь 2025 год без проблем».

«Таким образом, Зеленский может позволить себе вежливо сказать Трампу «нет», пока его войска продолжают убивать и калечить сотни россиян каждый день. Зеленский может дождаться мирных условий, которые действительно будут выгодны Украине», - подытоживает Акс. Он отмечает, что именно это дает Зеленскому рычаги влияния на Трампа, поскольку Трамп хочет, чтобы его называли человеком, который принес мир в Украину.

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