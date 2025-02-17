Банк АВВ – лидер в цифровом банкинге!

Опубликован отчет Deloitte Digital Banking Maturity 2024 (DBM-2024), который является крупнейшим в мире исследованием в области определения уровня цифрового развития банков. По его результатам Банк АВВ, для которого предоставление лучших цифровых услуг клиентам является одной из ключевых стратегических целей, занял лидирующую позицию в стране.

DBM-исследования оценивают уровень цифровой зрелости банков, сравнивают их на глобальном и региональном уровнях и выявляют лучшие практики. В рамках исследования анализируются клиентоориентированные стратегии банков, их инновационные решения и ключевые тренды в цифровых услугах, что позволяет определить, какие подходы приводят к успеху. Также особое внимание уделяется влиянию инновационных технологий на банковский сектор.

Исследование проводится на основе цифрового опыта крупных, средних и малых банков в разных странах и регионах. Данные собираются из открытых источников и оцениваются независимыми экспертами по 1 005 функциональным возможностям, включая мобильный банкинг, интернет-банкинг и другие цифровые сервисы.

В рамках DBM-2024 были проанализированы 349 банков из 44 стран. Исследование охватывало шесть ключевых аспектов цифрового банкинга: осведомленность, процесс открытия счета, взаимодействие с клиентами, ежедневные банковские операции, дополнительные услуги и закрытие счета.

На основе суммарных баллов по этим направлениям был составлен глобальный рейтинг цифровых банков. Банк ABB, набрав наивысшие баллы по различным критериям, вошел в число лидеров страны.

Ознакомиться с отчетом DBM-2024 и итогами исследования можно здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.