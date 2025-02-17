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В Казахстане обрушилась шахта: погибли горняки

10:54 906

На руднике Жомарт в Улытауской области Казахстана произошло обрушение горной массы. В результате под завалами оказались семь горняков, все они погибли, сообщила пресс-служба МЧС республики.

ЧП произошло вчера, 17 февраля. К поисково-спасательным работам привлекли 21 сотрудника Департамента по чрезвычайным ситуациям и семь единиц техники, а также два подразделения спасательной службы, заявили в группе компаний «Казахмыс».

Компания назвала причиной взрыв природного газа. «Казахмыс» уверяет, что это «нетипично» для ее рудников. Для расследования ЧП создана специальная государственная комиссия. Семьям погибших выплатят десятикратную среднегодовую зарплату работника и более 2 млн тенге на организацию похорон. Тела всех семерых работников подняли на поверхность и передали полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес свои соболезнования родственникам погибших и поручил правительству провести тщательное расследование причин трагедии, сообщает его пресс-служба.

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