В Казахстане обрушилась шахта: погибли горняки

На руднике Жомарт в Улытауской области Казахстана произошло обрушение горной массы. В результате под завалами оказались семь горняков, все они погибли, сообщила пресс-служба МЧС республики.

ЧП произошло вчера, 17 февраля. К поисково-спасательным работам привлекли 21 сотрудника Департамента по чрезвычайным ситуациям и семь единиц техники, а также два подразделения спасательной службы, заявили в группе компаний «Казахмыс».