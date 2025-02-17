USD 1.7000
EUR 1.7778
RUB 1.8586
Подписаться на уведомления
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»
Новость дня
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»

Отбор на Кубок мира-2027: состав сборной Азербайджана на матчи с Косово и Ирландией

Отдел спорта
11:08 640

Объявлен состав мужской сборной Азербайджана по баскетболу на отборочные матчи Кубка мира-2027 против Косово и Ирландии.

В число 12-ти вошли: Амиль Гамзаев, Эндар Поладханлы, Кямран Мамедов, Акпер Мамедов, Эльшад Ширзадов, Ширзад Ширзадов, Донта Хол, Саадеттин Донат, Джабраил Акперов, Орхан Айдын, Эрджан Донат, Улаш Тургут.

20 февраля сборная Азербайджана сыграет в Приштине с Косово, а 23 февраля примет в Баку Ирландию.

Это заключительные матчи предварительной отборочной стадии. После четырех игр у Азербайджана одна победа. Мы опережаем Косово по дополнительным показателям. Лидирует Швейцария, победившая во всех четырех матчах. У Ирландии две победы.

На предварительной отборочной стадии 10 команд поделены на три группы. Победители групп выйдут в следующий отборочный раунд. Также дальше пройдет лучшая из трех команд, занявших 2-е места.

Президент Грузии: «Нас подталкивали к войне с ядерной державой»
Президент Грузии: «Нас подталкивали к войне с ядерной державой»
11:51 1175
В Финляндии и Прибалтике выбирают азербайджанское ноу-хау
В Финляндии и Прибалтике выбирают азербайджанское ноу-хау А в Азербайджане предпочитают индусов…
09:48 4292
Baku Steel Company, входящую в 50 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана, наградили за развитие экспорта
Baku Steel Company, входящую в 50 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана, наградили за развитие экспорта
10:38 1062
Американские бомбы для Нетаньяху
Американские бомбы для Нетаньяху наш комментарий
02:13 2941
В Эр-Рияде начались переговоры России и США
В Эр-Рияде начались переговоры России и США видео; обновлено 11:34
11:34 2055
Маск создает новую Америку. Демократы молчат
Маск создает новую Америку. Демократы молчат наша корреспонденция
01:56 4875
Россия проваливает наступление, что дает Украине шанс
Россия проваливает наступление, что дает Украине шанс Forbes
10:41 2783
Приговоренная к войне Украина
Приговоренная к войне Украина наша аналитика
02:52 6624
Проект мирной сделки по Украине
Проект мирной сделки по Украине по мнению западных экспертов
02:29 4671
Российская пропаганда уже обвиняет пилотов за сбитый самолет AZAL
Российская пропаганда уже обвиняет пилотов за сбитый самолет AZAL все еще актуально
17 февраля 2025, 17:40 12397
В Киеве сильные взрывы: горят промпредприятие и машины
В Киеве сильные взрывы: горят промпредприятие и машины обновлено; видео
01:23 6137

ЭТО ВАЖНО

Президент Грузии: «Нас подталкивали к войне с ядерной державой»
Президент Грузии: «Нас подталкивали к войне с ядерной державой»
11:51 1175
В Финляндии и Прибалтике выбирают азербайджанское ноу-хау
В Финляндии и Прибалтике выбирают азербайджанское ноу-хау А в Азербайджане предпочитают индусов…
09:48 4292
Baku Steel Company, входящую в 50 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана, наградили за развитие экспорта
Baku Steel Company, входящую в 50 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана, наградили за развитие экспорта
10:38 1062
Американские бомбы для Нетаньяху
Американские бомбы для Нетаньяху наш комментарий
02:13 2941
В Эр-Рияде начались переговоры России и США
В Эр-Рияде начались переговоры России и США видео; обновлено 11:34
11:34 2055
Маск создает новую Америку. Демократы молчат
Маск создает новую Америку. Демократы молчат наша корреспонденция
01:56 4875
Россия проваливает наступление, что дает Украине шанс
Россия проваливает наступление, что дает Украине шанс Forbes
10:41 2783
Приговоренная к войне Украина
Приговоренная к войне Украина наша аналитика
02:52 6624
Проект мирной сделки по Украине
Проект мирной сделки по Украине по мнению западных экспертов
02:29 4671
Российская пропаганда уже обвиняет пилотов за сбитый самолет AZAL
Российская пропаганда уже обвиняет пилотов за сбитый самолет AZAL все еще актуально
17 февраля 2025, 17:40 12397
В Киеве сильные взрывы: горят промпредприятие и машины
В Киеве сильные взрывы: горят промпредприятие и машины обновлено; видео
01:23 6137
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться