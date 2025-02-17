Отбор на Кубок мира-2027: состав сборной Азербайджана на матчи с Косово и Ирландией

Объявлен состав мужской сборной Азербайджана по баскетболу на отборочные матчи Кубка мира-2027 против Косово и Ирландии.

В число 12-ти вошли: Амиль Гамзаев, Эндар Поладханлы, Кямран Мамедов, Акпер Мамедов, Эльшад Ширзадов, Ширзад Ширзадов, Донта Хол, Саадеттин Донат, Джабраил Акперов, Орхан Айдын, Эрджан Донат, Улаш Тургут.

20 февраля сборная Азербайджана сыграет в Приштине с Косово, а 23 февраля примет в Баку Ирландию.

Это заключительные матчи предварительной отборочной стадии. После четырех игр у Азербайджана одна победа. Мы опережаем Косово по дополнительным показателям. Лидирует Швейцария, победившая во всех четырех матчах. У Ирландии две победы.

На предварительной отборочной стадии 10 команд поделены на три группы. Победители групп выйдут в следующий отборочный раунд. Также дальше пройдет лучшая из трех команд, занявших 2-е места.