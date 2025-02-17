Европа может отказаться от размещения войск на линии соприкосновения

Страны Евросоюза не договорились об отправке миротворческого контингента в Украину на экстренном саммите 17 февраля в Париже, сообщили Financial Times (FT) и Wall Street Journal (WSJ) осведомленные источники.

По данным FT, против этого высказались Германия, Италия, Польша и Испания, тогда как Франция, Великобритания и Швеция согласились послать своих миротворцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что до установления прочного мира этот вопрос обсуждать не следует, а премьер Италии Джорджа Мелони назвала отправку войск «самым сложным и наименее эффективным» из возможных вариантов поддержки Украины.

Европейские политики опасаются, что после завершения войны США переложат на ЕС ответственность за обеспечение безопасности по линии разграничения, что повлечет за собой гораздо большие расходы, чем европейские страны тратят сейчас на помощь Киеву, отмечает FT. При этом на саммите Франция предложила отправить миротворцев не на линию прекращения огня, а в украинский тыл. В этом случае европейские военные будут играть роль «сил обеспечения» — они должны будут снабжать и обучать украинские войска, уточняет WSJ.