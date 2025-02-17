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В Эр-Рияде начались переговоры России и США

видео; обновлено 11:34
11:34 2057

Делегации России и США начали официальные переговоры в столице Саудовской Аравии. Российскую сторону представляет глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Кремль говорил, что встреча будет посвящена восстановлению двусторонних отношений, подготовке возможных переговоров по российско-украинской войне, а также организации личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Доклад по итогу переговоров российская делегация представит в Москве. Юрий Ушаков отмечал, что к российской делегации на переговорах может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев для обсуждения экономических вопросов.

Провести встречу было решено после прошедшего 12 февраля телефонного разговора Путина и Трампа.

* * * 11:20

В Эр-Рияде состоялись первые контакты делегаций России и США. Пока результатов переговоров нет, сообщает CNN.

По данным телеканала, его корреспондент Мэтью Ченс поговорил с членом российской делегации — с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. По его словам, основной раунд переговоров еще не начался, но он успел пообщаться с представителями американской делегации. Дмитриев отметил, что никаких решений пока нет, главный месседж — продолжение контактов.

«Все, что я могу сказать, это то, что они (представители Трампа) умеют решать проблемы. И я думаю, что президент Трамп прекрасно решает проблемы», - заявил Дмитриев.

По словам Дмитриева, американские переговорщики еще не давали прямых обещаний своим российским коллегам: «Я думаю, что обещание такое: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества».

Российский чиновник не согласился, что главная цель РФ на переговорах — это смягчение санкций. По его словам, россияне просто стремятся сотрудничать с США, чтобы обе страны «строили мосты» и получали выгоду от сотрудничества.

Ранее CNN сообщал, что именно Дмитриев контактировал со спецпредставителем США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, когда тот летел в Москву забирать американского гражданина из российской тюрьмы.

18 февраля в Эр-Рияде пройдет встреча россиян с делегацией США — с госсекретарем Марко Рубио, советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и спецпредставителем Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что от России на встречу с представителями США в Саудовской Аравии полетят глава МИД Сергей Лавров и помощник главы РФ Юрий Ушаков. Украина в качестве участника переговоров на встречу не приглашена. 

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