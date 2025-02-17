В Эр-Рияде начались переговоры России и США

Делегации России и США начали официальные переговоры в столице Саудовской Аравии. Российскую сторону представляет глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Кремль говорил, что встреча будет посвящена восстановлению двусторонних отношений, подготовке возможных переговоров по российско-украинской войне, а также организации личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Доклад по итогу переговоров российская делегация представит в Москве. Юрий Ушаков отмечал, что к российской делегации на переговорах может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев для обсуждения экономических вопросов. Провести встречу было решено после прошедшего 12 февраля телефонного разговора Путина и Трампа.

* * * 11:20 В Эр-Рияде состоялись первые контакты делегаций России и США. Пока результатов переговоров нет, сообщает CNN. По данным телеканала, его корреспондент Мэтью Ченс поговорил с членом российской делегации — с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. По его словам, основной раунд переговоров еще не начался, но он успел пообщаться с представителями американской делегации. Дмитриев отметил, что никаких решений пока нет, главный месседж — продолжение контактов.