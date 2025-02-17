Вопрос не на жизнь, а на смерть

Прошел уже почти месяц после инаугурации президента США Дональда Трампа, а вопросов по поводу его планов и намерений стало не меньше, а больше. Конечно, во внутренней политике приоритеты американского президента более или менее прояснились. Их суть состоит в отмене целого ряда безумных решений администрации Демократической партии, едва ли не сделавших США всемирным посмешищем. А вот в том, что касается внешней политики, определенности больше не стало.

В частности, никто толком не может понять, какой на международной арене предстанет обновленная администрация Белого дома? Будут ли США, как прежде, ориентироваться в равной степени как на практический интерес, так и на ценности свобод и прав человека, или же придут к мнению, что отныне главная ценность для Вашингтона – это то, что можно потрогать руками? А права человека и демократия могут и подождать? На данный момент главной причиной беспрецедентного всплеска напряженности на международной арене являются… сами члены команды нового президента США, публично высказывающие не просто разные, а зачастую противоречащие друг другу вещи. При этом невозможно понять, какие из тезисов пользуются поддержкой Трампа, а какие являются самодеятельностью отдельно взятых представителей его команды. Справедливости ради отмечу, что и во внутренней политике команды Трампа тоже немало противоречий. К примеру, с одной стороны, новая администрация, что называется, поганой метлой очищает страну от совершеннейшего безумия, торжествовавшего в Штатах за годы правления левых. Одним росчерком пера Трамп ликвидирует самую спорную из всех американских инициатив – «Разнообразие, равенство, инклюзивность» (DEI), в рамках которой граждане США пользовались незаслуженными привилегиями исключительно по расовому признаку. Он также тотально вычищает бюрократический аппарат, сокращает раздутые госрасходы и т.д. А с другой - делает все это практически в обход процедур, что создает огромные риски как для дееспособности государственного аппарата, так и для самих ниспровергателей. Четыре года пролетят незаметно, и многие из тех, кто сегодня по понятным причинам молчит, обязательно вспомнят и об утрате своего социального статуса, и о перенесенных унижениях...

Тем, кто считает, что ваш покорный слуга несколько преувеличивает, хочу напомнить, что большой друг Америки, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, вот уже три с половиной года сидит в тюрьме именно из-за того, что многие радикальные и необходимые стране реформы осуществлял в обход официальных процедур. Впрочем, если во внутренней политике, даже с учетом всех противоречий, направленность более или менее ясна, то на международной арене все запутано донельзя. В результате сторонники и противники нового президента продолжают эпический спор, длящийся восемь лет, в ходе которого трамписты готовы оправдать любое решение или поступок своего кумира, а противники нового президента США оплакивают Украину, «сданную» им Путину, готовятся к отражению атаки армии России на Польшу, да и вообще считают Трампа чуть ли не агентом Кремля. При этом из-за отсутствия сколько-нибудь достоверной информации представители обоих лагерей находятся в полном замешательстве и периодически разводят руками.

Ну, сами посудите: утром Трамп говорит, что готов ввести против России новые санкции, а уже вечером клянется Путину в вечной дружбе и приглашает его в Вашингтон. Совсем необязательно являться аналитиком в ЦРУ, чтобы понять: как минимум одно из этих заявлений не что иное, как лукавство, ложь и попытка усыпить чекистскую бдительность президента Российской Федерации. А потому нам остается лишь гадать, как оно будет на самом деле. Вообще же хочу обратить внимание уважаемых читателей haqqin.az, что вся миротворческая деятельность нового главы Белого дома характерна такими вопиющими расхождениями, что, полагаю, ответственно заявить, какое из мнений, высказываемых Трампом, является настоящим, не знает даже сам президент США. Ну и окончательно запутали всех и вся члены его команды. Выпадает из общего ряда разве что Марко Рубио - новый госсекретарь, который рассуждает как типичный традиционный республиканец-рейганист, а потому его публичные выступления в целом логичны и последовательны. А вот с остальными просто беда. Высказывания Хегсета, Вэнса, Келлога и других представителей власти не совпадают практически ни в чем. Например, министр финансов США увязывает продолжение американской помощи с передачей бизнесу США полезных ископаемых в Украине, а вице-президент Вэнс долго и подробно говорит о демократии, свободе и американских ценностях, о которых сам Трамп с момента избрания даже словом не упомянул…

То же самое и с назначениями. Глава разведки Тулси Габбард, оправдывающая Владимира Путина и Башара Асада, технократ-мегаломан Илон Маск, который вмешивается во внутренние дела ФРГ и открыто «топит» за партию «Альтернатива для Германии», разного рода антиглобалисты, заполонившие Белый дом… Как все эти люди будут работать в одной команде и какое из высказываемых ими мнений будет в итоге признано приоритетом на официальном уровне, никто не знает. И уж совсем все запутано в украинской войне. Как Трамп планирует урегулировать конфликт в ситуации, когда очевидно, что Путин не заинтересован в окончании войны, ход которой постепенно складывается в его пользу? Будет ли президент США отстаивать право Украины на суверенитет. Или в критический момент, когда станет ясно, что Путин не согласен на предлагаемые условия, Трамп просто махнет рукой и скажет: «Да наплевать, пусть делает что хочет!..»