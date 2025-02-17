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Президент Грузии: «Нас подталкивали к войне с ядерной державой»

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Тбилиси после начала войны в Украине «внешние силы подталкивали к войне с Россией, оставляя республику наедине с ядерной державой». Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью радиостанции Radio Courtoisie.

«Нас оставляли наедине с ядерной державой и обещали «давайте мы вам оружие предоставим». Молодые проевропейцы призывали нас к войне против России. Заставляли тогдашнее правительство сделать это. Возникает вопрос: «Грузия должна была участвовать в этой войне?», — сказал Кавелашвили.

По его словам, «такие призывы заявлялись с первого дня после начала боевых действий на Украине».

«Нас призвали присоединиться к санкциям, отправить добровольцев, хотя мы не являемся членами НАТО или Европейского союза. 20% нашей территории оккупировано. Нас оставили одних перед лицом ядерной мощи, обещая обеспечить оружием... Молодые проевропейцы призывали нас к войне против России. Правительству того времени пришлось уступить этому давлению. Возникает вопрос: должна ли была Грузия участвовать в этой войне? Мы особенно чувствовали поддержку народа, который защищал нас на пути мира. Однажды история признает, что мы спасли страну. Мы должны говорить правду нашим гражданам», — добавил президент.

Кавелашвили также заявил, что «в отстаивании национальных интересов властям Грузии помог народ:

«В один день история признает, что мы спасли страну. Мы должны были говорить правду нашим гражданам. Жаль, что тогда президент (экс-президент Грузии Саломе) Зурабишвили стояла за спиной Молдовы и Украины», — сказал президент Грузии.

По его словам, Грузия «надеется, что политика новой администрации Дональда Трампа «повлияет на отношения Тбилиси с США и ЕС»:

«Смешно, что некоторые либеральные лидеры сейчас приспосабливаются к позиции Трампа... Мы маленькая страна, и позвольте напомнить, что это давление на Грузию началось после начала войны в Украине. Наша позиция ясна: эта война в Украине должна прекратиться. Мы об этом говорили с самого начала. Сегодня Трамп говорит то же самое, но мы не являемся последователями его позиции - мы заявляем об этом с самого первого дня войны».

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