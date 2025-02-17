Как защититься себя от гриппа?

По его словам, среди них грипп (гриппозная инфекция) широко распространен и в некоторых случаях протекает в тяжелой форме: «Другие респираторные вирусные инфекции протекают в легкой форме, чем грипп. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций, возникающих при этом виде сезонной инфекции, в первую очередь следует проводить специфическую профилактику гриппа. Неслучайно каждое лето ВОЗ прогнозирует, какие штаммы вируса гриппа будут циркулировать в следующем эпидемическом сезоне, и на основе этого разрабатывает профилактические вакцины. В сентябре-октябре Министерством здравоохранения проводится закупка соответствующих вакцин против гриппа, которые завозятся в страну и распределяются по медицинским учреждениям, оказывающим амбулаторную помощь. Эти вакцины вот уже несколько лет доказывают свою эффективность и безопасность в развитых странах мира, а также играют важную роль в снижении числа случаев заражения гриппом и профилактике осложнений».

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что неспецифические способы защиты от сезонных вирусов универсальны и заключаются в мерах, направленных на сокращение контактов с больными: «Это включает в себя ношение маски, соблюдение социальной дистанции, использование респираторов и гигиену рук».

В настоящее время Министерством здравоохранения в Азербайджан завезены эффективные и безопасные вакцины против гриппа, которые распределены по медицинским учреждениям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь. Желающие вакцинироваться против гриппа могут обратиться в государственные медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства или работы».

Врач-инфекционист также сказал, что наряду с детьми раннего возраста в группу риска по тяжелому течению заболеваний и осложнений также входят лица с врожденным или приобретенным иммунодефицитом, в том числе ВИЧ-инфекцией, другими тяжелыми хроническими заболеваниями органов дыхания, других органов и систем, генетическими и метаболическими нарушениями, такими как сахарный диабет, страдающие ожирением, а также беременные женщины и пожилые люди.

По его словам, иммунитет беременной женщины ослабевает ввиду гормональных изменений в организме, связанных с беременностью: «Поэтому беременные женщины подвергаются более высокому риску заражения, а вирусные инфекции могут протекать в более тяжелой форме. Заболевание гриппом во время беременности опасно как для матери, так и для плода. Наиболее серьезными осложнениями являются выкидыш и преждевременные роды. Даже если у матери легкое заболевание, у плода могут развиться дефекты развития, серьезные повреждения многих органов, а иногда даже внутриутробная смерть. Для того, чтобы предотвратить эти последствия, крайне важно вакцинировать беременных женщин от гриппа».

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что именно у лиц из группы риска чаще всего возникают пневмония, отит, менингит и энцефалит, миокардит, у детей до трех лет ложный ларинготрахеит и другие осложнения: «Грипп и острые респираторные вирусные инфекции распространяются преимущественно воздушно-капельным путем, а инфицирование чаще происходит в местах большого скопления людей. Кроме того, в группу риска заражения входят работники сферы обслуживания и транспорта, служащие учебных заведений, беременные женщины, школьники, лица с иммунодефицитом и другие».